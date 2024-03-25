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Cameron Diaz ve Eşi Benji Madden, İkinci Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarını Duyurdu

Cameron Diaz ve Eşi Benji Madden, İkinci Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarını Duyurdu

Instagram
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 13:40

Amerikalı aktris, model ve yapımcı Cameron Diaz ve müzisyen eşi Benjamin Levi Madden ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Mahremiyetlerine fazlasıyla önem veren ünlü yıldız ve eşi Raddix isimli kızlarını 2019'da kucaklarına almışlardı. Şimdi de bir erkek bebek dünyaya geldi. Detaylar.👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Güzeller güzeli aktris, neredeyse herkesin izlediği "Maske" filmiyle beyazperdede oyunculuğuna ilk adımını atmıştı.

Güzeller güzeli aktris, neredeyse herkesin izlediği "Maske" filmiyle beyazperdede oyunculuğuna ilk adımını atmıştı.

Ardından "Charlie'nin Melekleri", "Kötü Öğretmen", "Tatil" ve "Sex Tape" gibi filmlerle başarısına başarı katmaya devam etti.

Ardından "Charlie'nin Melekleri", "Kötü Öğretmen", "Tatil" ve "Sex Tape" gibi filmlerle başarısına başarı katmaya devam etti.

Cameron Diaz bu başarılarının yanı sıra, gündeme genelde ilişkileriyle gelmeye de devam etti. George Clooney, Jared Leto, Justin Timberlake, Tyrese Gibson, Elon Musk derken bir türlü beğendiği tipi anlayamamıştık.

Cameron Diaz bu başarılarının yanı sıra, gündeme genelde ilişkileriyle gelmeye de devam etti. George Clooney, Jared Leto, Justin Timberlake, Tyrese Gibson, Elon Musk derken bir türlü beğendiği tipi anlayamamıştık.

Zaten biz anlamaya çalışana kadar kendisi 2014'de ilişkiye başladığı Benji Madden ile çoktaaan dünya evine girmişti. Bir aylık nişanlılıklarının ardından 2015'in başlarında düğünleri olmuştu.

Zaten biz anlamaya çalışana kadar kendisi 2014'de ilişkiye başladığı Benji Madden ile çoktaaan dünya evine girmişti. Bir aylık nişanlılıklarının ardından 2015'in başlarında düğünleri olmuştu.

Hatta Aralık 2019'da Diaz ve Madden çifti, ilk kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarının doğuşunu ve mahremiyetini ön planda tuttuklarını belirten bir yazıyı, Instagram üzerinden bu paylaşımla takipçilerine ve diğer herkese duyurmuşlardı.

Hatta Aralık 2019'da Diaz ve Madden çifti, ilk kızlarını kucaklarına almıştı. Kızlarının doğuşunu ve mahremiyetini ön planda tuttuklarını belirten bir yazıyı, Instagram üzerinden bu paylaşımla takipçilerine ve diğer herkese duyurmuşlardı.

Maddens ailesinden Mutlu Yıllar! Bu yeni yıla kızımız Raddix Madden'in doğumunu duyurarak başladığımız için çok mutlu, kutsanmış ve minnettarız. Kendisi anında kalplerimizi fethetti ve ailemizi tamamladı. Bu haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duymakla birlikte, küçüğümüzün mahremiyetini korumak için güçlü bir içgüdü de hissediyoruz. Bu nedenle, onun gerçekten çok sevimli olduğu gerçeği dışında, fotoğraflarını yayınlamayacağız veya daha fazla ayrıntı paylaşmayacağız! Hatta bazıları radikal bile diyebilir :) Ailemizden hepinize sevgilerimizi ve Mutlu Yıllar için en iyi dileklerimizi gönderiyoruz...

 Saygılarımla,

Cameron&Benj

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Şimdi de Madden ve Diaz çifti, 4 yaşındaki Raddix'e bir kardeş geldiğini, hatta doğumun çoktan gerçekleştiğini belirten bir yazı paylaştılar.

Şimdi de Madden ve Diaz çifti, 4 yaşındaki Raddix'e bir kardeş geldiğini, hatta doğumun çoktan gerçekleştiğini belirten bir yazı paylaştılar.

Cuma günü "Küçük bir kuş bana fısıldadı." yazan bu resmin açıklamasına şunları yazdılar:

Cuma günü "Küçük bir kuş bana fısıldadı." yazan bu resmin açıklamasına şunları yazdılar:

'Oğlumuz, Cardinal Madden'ın doğumunu duyurmaktan mutluluk ve heyecan duyarız. O harika bir bebek ve burada olduğu için çok mutluyuz! Çocuklarımızın güvenliği ve gizliliği için herhangi bir resim paylaşmayacağız - ama gerçekten çok tatlı bir bebek. Çok şanslı ve minnettar hissediyoruz. Ailemizden sizin ailenize bol sevgiler gönderiyoruz. En içten dileklerimizle, iyi günler dileriz!'

2019'da bir anda doğan bebişlerini duyurduklarındaki gibi, Cardinal'ın doğumunda yaptıkları paylaşımla da aynı şoku yaşattılar.

2019'da bir anda doğan bebişlerini duyurduklarındaki gibi, Cardinal'ın doğumunda yaptıkları paylaşımla da aynı şoku yaşattılar.

2020'de Jimmy Fallon'da yapılan bir röportajda Diaz ebeveynliğin "başına gelen en iyi şey" olduğunu söylemişti. Oğulları Cardinal için ise aynı motto'da ilerleyecekleri kesin.

2020'de Jimmy Fallon'da yapılan bir röportajda Diaz ebeveynliğin "başına gelen en iyi şey" olduğunu söylemişti. Oğulları Cardinal için ise aynı motto'da ilerleyecekleri kesin.

2022'de Kelly Clarkson Show'da samimi bir şekilde anneliğin zorlukları konusunda konuşmuştu. Ancak karşılaştığı problemlerin tanımlanması ve üstesinden gelinmesi konusunda pek çok deneyin yaşadığına da eklemişti.

2022'de Kelly Clarkson Show'da samimi bir şekilde anneliğin zorlukları konusunda konuşmuştu. Ancak karşılaştığı problemlerin tanımlanması ve üstesinden gelinmesi konusunda pek çok deneyin yaşadığına da eklemişti.
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Gerçekten ne kadar zor olursa olsun, bir bebiş dünyaya geldikten sorumluluk bilinci ve farkındalıklar, hem birey hem de ebeveyn olarak bizleri kişisel gelişimde zirveye kadar taşıyacaktır. Çiftimize bir "Hayırlı olsun"u bir de bebişlerine nazar boncuğunu şöyle bırakalım.🧿

Gerçekten ne kadar zor olursa olsun, bir bebiş dünyaya geldikten sorumluluk bilinci ve farkındalıklar, hem birey hem de ebeveyn olarak bizleri kişisel gelişimde zirveye kadar taşıyacaktır. Çiftimize bir "Hayırlı olsun"u bir de bebişlerine nazar boncuğunu şöyle bırakalım.🧿

Gelen yorumlara bakınnn.

"Ne kadar heyecan verici bir haber! Kocaman tebrikler."

"Ne kadar heyecan verici bir haber! Kocaman tebrikler."

"Tebrikler kardo! Tüm sevgimle!"

"Tebrikler kardo! Tüm sevgimle!"

"Annesinin bir ikon olduğunu biliyor mu? Tebrikler!"

"Annesinin bir ikon olduğunu biliyor mu? Tebrikler!"
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"Tebrikler. Harika bir haber. Paylaştığınız için teşekkürler."

"Tebrikler. Harika bir haber. Paylaştığınız için teşekkürler."

"Tebrikler!"

"Tebrikler!"

"Aman tanrım tebrikler. Senin ve ailen adına çok mutlu oldum."

"Aman tanrım tebrikler. Senin ve ailen adına çok mutlu oldum."

"Hoşgeldin Cardinal bebek! Bu en sihirli haber!"

"Hoşgeldin Cardinal bebek! Bu en sihirli haber!"

"Cardi M hajhsjhjaahj"

"Cardi M hajhsjhjaahj"
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Fall Out Boy grubunun bas gitaristi Pete Wentz de şu yorumu yapmışş.

Fall Out Boy grubunun bas gitaristi Pete Wentz de şu yorumu yapmışş.

"Sürekli büyüyen aileniz için çok mutluyum! Herkesin mutlu ve sağlıklı olduğunu duyduğuma minnettarım. Tebrikler!"

"Sürekli büyüyen aileniz için çok mutluyum! Herkesin mutlu ve sağlıklı olduğunu duyduğuma minnettarım. Tebrikler!"

"Tebrikler kanka!"

"Tebrikler kanka!"

"Sizi seviyorum çocuklar! Hoşgeldin Cardinal bebek! Seni kucağıma almak için sabırsızlanıyorum!"

"Sizi seviyorum çocuklar! Hoşgeldin Cardinal bebek! Seni kucağıma almak için sabırsızlanıyorum!"
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"Ne kadar büyülü bir an, hayat daha da güzelleşiyor."

"Ne kadar büyülü bir an, hayat daha da güzelleşiyor."

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