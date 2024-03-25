Cameron Diaz ve Eşi Benji Madden, İkinci Bebeklerini Kucaklarına Aldıklarını Duyurdu

Maddens ailesinden Mutlu Yıllar! Bu yeni yıla kızımız Raddix Madden'in doğumunu duyurarak başladığımız için çok mutlu, kutsanmış ve minnettarız. Kendisi anında kalplerimizi fethetti ve ailemizi tamamladı. Bu haberi paylaşmaktan büyük mutluluk duymakla birlikte, küçüğümüzün mahremiyetini korumak için güçlü bir içgüdü de hissediyoruz. Bu nedenle, onun gerçekten çok sevimli olduğu gerçeği dışında, fotoğraflarını yayınlamayacağız veya daha fazla ayrıntı paylaşmayacağız! Hatta bazıları radikal bile diyebilir :) Ailemizden hepinize sevgilerimizi ve Mutlu Yıllar için en iyi dileklerimizi gönderiyoruz...

Saygılarımla,

Cameron&Benj