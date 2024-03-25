Ünlü Model Kendall Jenner'ın Instagram Hesabının 10 Yılda Geçirdiği Akılalmaz Evrim
Ünlü Model Kendall Jenner'ın Instagram Hesabının 10 Yılda Geçirdiği Akılalmaz Evrim
Kaynak: https://twitter.com/elordior/status/1...
Amerikalı ünlü manken ve iş insanı Kendall Jenner'ın namını duymayanlar varsa anlatalım: kendisi 13 yaşında moda dünyasına adım attı ve şimdi ise dünyanın en başarılı ve en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Fendi, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana gibi birçok markayla yaptığı işbirliğiyle ve yer aldığı defilelerle güzelliğini ve başarısını kanıtladı. Her geçen gün daha da güzelleşen ünlü manken estetiğini Instagram'da yansıtmayı biliyor. Bakalım 2014'ten bu güne Kendall Jenner'ın Instagram'ı neymiş ne olmuş.👇
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Kendall Jenner uzuuun yıllardan beri güzelliğiyle ve tarzıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu işe başladığından beri günden güne artan başarısı ve cazibesi de apaçık ortada, malumunuz.
Bakalım 18 yaşından bu yana ünlü model Jenner, Instagram'ında nasıl paylaşımlar yapmış ve takipçilerini hangi pozlarla büyülemiş...
2014
2015
2016
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2017
2018
2019
2020
2021
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2022
2023
2024
Tarzında ve renk skalasında radikal değişiklikler olsa da kum, güneş ve deniz sevdasından vazgeçemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım Twitter kullanıcılarının bu evrime tepkileri ne olmuş.👇
"Eski Instagram'ı özledim." Off hem de ne... Retrica'yla çekilen o pozlar...
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"Kesin olan bir şey var, hangi era'da olursa olsun her zaman en havalı fotoğraflara sahip."
"Sonsuza dek ünlü olacak."
"Bizi 2016'ların Instagram'ına geri götür lütfen."
"İnternetin onu sürekli tatilde olan gizemli bir kıza dönüştürmesinden nefret ediyorum. 2019-2021 paylaşımlarını çok çok seviyorum."
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"Instagram'ı çok iyi."
"Söylüyorum: Kendall, Kylie'ye bin basar."
"2016 ve 2018 her şeydir."
"Her zaman en iyi hayatını yaşıyor"
"Hepsi aynı trend."
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"Sonsuza kadar estetik, asla cringe değil."
"Yani aslında instası her zaman çok iyiydi."
"Kendall ile aynı era'da yaşamak zor, ondan hiç hoşlanmıyorum ama onu görmeden duramıyorum çünkü çok güzel."
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