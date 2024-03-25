Ünlü Model Kendall Jenner'ın Instagram Hesabının 10 Yılda Geçirdiği Akılalmaz Evrim

Amerikalı ünlü manken ve iş insanı Kendall Jenner'ın namını duymayanlar varsa anlatalım: kendisi 13 yaşında moda dünyasına adım attı ve şimdi ise dünyanın en başarılı ve en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Fendi, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana gibi birçok markayla yaptığı işbirliğiyle ve yer aldığı defilelerle güzelliğini ve başarısını kanıtladı. Her geçen gün daha da güzelleşen ünlü manken estetiğini Instagram'da yansıtmayı biliyor. Bakalım 2014'ten bu güne Kendall Jenner'ın Instagram'ı neymiş ne olmuş.👇