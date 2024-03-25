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Ünlü Model Kendall Jenner'ın Instagram Hesabının 10 Yılda Geçirdiği Akılalmaz Evrim

Ünlü Model Kendall Jenner'ın Instagram Hesabının 10 Yılda Geçirdiği Akılalmaz Evrim

Twitter Instagram Kendall Jenner
Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 18:56

Amerikalı ünlü manken ve iş insanı Kendall Jenner'ın namını duymayanlar varsa anlatalım: kendisi 13 yaşında moda dünyasına adım attı ve şimdi ise dünyanın en başarılı ve en çok kazanan modelleri arasında yer alıyor. Fendi, Chanel, Givenchy, Dolce & Gabbana gibi birçok markayla yaptığı işbirliğiyle ve yer aldığı defilelerle güzelliğini ve başarısını kanıtladı. Her geçen gün daha da güzelleşen ünlü manken estetiğini Instagram'da yansıtmayı biliyor. Bakalım 2014'ten bu güne Kendall Jenner'ın Instagram'ı neymiş ne olmuş.👇

Kaynak: https://twitter.com/elordior/status/1...
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Kendall Jenner uzuuun yıllardan beri güzelliğiyle ve tarzıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu işe başladığından beri günden güne artan başarısı ve cazibesi de apaçık ortada, malumunuz.

Kendall Jenner uzuuun yıllardan beri güzelliğiyle ve tarzıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Bu işe başladığından beri günden güne artan başarısı ve cazibesi de apaçık ortada, malumunuz.

Bakalım 18 yaşından bu yana ünlü model Jenner, Instagram'ında nasıl paylaşımlar yapmış ve takipçilerini hangi pozlarla büyülemiş...

Bakalım 18 yaşından bu yana ünlü model Jenner, Instagram'ında nasıl paylaşımlar yapmış ve takipçilerini hangi pozlarla büyülemiş...

2014

2014

2015

2015

2016

2016
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2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021
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2022

2022

2023

2023

2024

2024

Tarzında ve renk skalasında radikal değişiklikler olsa da kum, güneş ve deniz sevdasından vazgeçemediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Bakalım Twitter kullanıcılarının bu evrime tepkileri ne olmuş.👇

"Eski Instagram'ı özledim." Off hem de ne... Retrica'yla çekilen o pozlar...

"Eski Instagram'ı özledim." Off hem de ne... Retrica'yla çekilen o pozlar...
twitter.com
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"Kesin olan bir şey var, hangi era'da olursa olsun her zaman en havalı fotoğraflara sahip."

"Kesin olan bir şey var, hangi era'da olursa olsun her zaman en havalı fotoğraflara sahip."
twitter.com

"Sonsuza dek ünlü olacak."

"Sonsuza dek ünlü olacak."
twitter.com

"Bizi 2016'ların Instagram'ına geri götür lütfen."

"Bizi 2016'ların Instagram'ına geri götür lütfen."
twitter.com
twitter.com

"İnternetin onu sürekli tatilde olan gizemli bir kıza dönüştürmesinden nefret ediyorum. 2019-2021 paylaşımlarını çok çok seviyorum."

"İnternetin onu sürekli tatilde olan gizemli bir kıza dönüştürmesinden nefret ediyorum. 2019-2021 paylaşımlarını çok çok seviyorum."
twitter.com
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"Instagram'ı çok iyi."

"Instagram'ı çok iyi."
twitter.com

"Söylüyorum: Kendall, Kylie'ye bin basar."

"Söylüyorum: Kendall, Kylie'ye bin basar."
twitter.com

"2016 ve 2018 her şeydir."

"2016 ve 2018 her şeydir."
twitter.com

"Her zaman en iyi hayatını yaşıyor"

"Her zaman en iyi hayatını yaşıyor"
twitter.com

"Hepsi aynı trend."

"Hepsi aynı trend."
twitter.com
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"Sonsuza kadar estetik, asla cringe değil."

"Sonsuza kadar estetik, asla cringe değil."
twitter.com

"Yani aslında instası her zaman çok iyiydi."

"Yani aslında instası her zaman çok iyiydi."
twitter.com

"Kendall ile aynı era'da yaşamak zor, ondan hiç hoşlanmıyorum ama onu görmeden duramıyorum çünkü çok güzel."

"Kendall ile aynı era'da yaşamak zor, ondan hiç hoşlanmıyorum ama onu görmeden duramıyorum çünkü çok güzel."
twitter.com
twitter.com

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