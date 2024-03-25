“Andromeda’dan Bir Hatunla Beraberim”: Güney Bu Defa Özel Hayat Açıklamasıyla Şaşkına Çevirdi!
“Andromeda’dan Bir Hatunla Beraberim”: Güney Bu Defa Özel Hayat Açıklamasıyla Şaşkına Çevirdi!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/and...
Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney'den bugün katıldığı Pınar Kerimoğlu'nun Youtube kanalında aşk hayatına dair dikkat çeken bir açıklama daha geldi.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım. 👇
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Son dönemlerde astral seyahatleriyle gündeme gelen Yusuf Güney, ilginç açıklamalarda bulunarak herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
Daha önce pandemi döneminde ‘astral seyahat’ yaptığını söyleyerek yaşadığı tecrübeleri aktaran Yusuf Güney 'yok artık' dedirtmişti.
Astral seyahat ile pek çok yere gittiğini açıklayan ünlü şarkıcı pandeminin planlandığı 12’li masanın toplantısına girdiğini de söylemişti.👇
Geçtiğimiz haftalarda Kenan Işık hakkında ilginç açıklamalarda bulunmuştu: “Şu an astral boyutta kaybolmuş durumda. Geri getirilebilir. Bunun teknikleri var.
NASA'nın paylaştığı ve kısa sürede sosyal medyada gündem olan UFO görüntüleri hakkında ise "Dünyaya geleceklerini söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanacağız. Bir de gerçekleri değil, sahteleri gönderip duruyorlar buraya." demişti.
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Uzay bilimine merakıyla bilinen Yusuf Güney, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk oldu ve yine gündem olan sözler sarfetti.
Aşk sorusu üzerine "Dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda Galaksi'de Kepler 32-36 DDGC’de bir hatunla beraberim."
"Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında çok güzel bir kadın, dünyaya göre 18-19 yaşlarında" ifadelerini kullandı.
Sosyal medyadan gelen yorumlara bakalım:
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