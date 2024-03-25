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Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Yaza Çifte Düğünle Gümbür Gümbür Girecek

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Yaza Çifte Düğünle Gümbür Gümbür Girecek

Pınar Deniz
GNS
GNS - Onedio Editörü
25.03.2024 - 14:55

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Başlangıçta ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bu ilişki evlilik yolunda adım adım gitmeye devam ederken, düğün tarihleri belli olmuş! Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre bu yaz davullu zurnalı düğünümüz var!

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Yargı'nın Ceylin'i olarak herkesi etkisi altına alan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

Yargı'nın Ceylin'i olarak herkesi etkisi altına alan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşadıklarını duyurmuştu.

İlişkilerini saklamasalar da kendilerine özel bir alan bırakmak istediler elbette. Gözlerden uzak yaşamak istedikleri bu aşk sosyal medyada ve magazinde epey konuşulunca, onlar da bu duruma ayak uydurdu.

Instagram hesaplarında sıklıkla birbirleriyle pozlarını paylaşan çift genel olarak "romantik" tutumlarıyla ön plana çıkıyordu.

Instagram hesaplarında sıklıkla birbirleriyle pozlarını paylaşan çift genel olarak "romantik" tutumlarıyla ön plana çıkıyordu.

Bu aşkın edebi tarafının Pınar Deniz olduğunu görüyorduk. Sevgilisini paylaşırken kullandığı her bir kelimeye özenen Deniz'in yanında, Kaan Yıldırım daha çok tek kelimelik vurucu paylaşımlar yapmayı tercih ediyordu.

Aşkları o denli düzgün ve yolunda ilerliyor ki, 2023 yılının yaz aylarında Kaan Yıldırım'ın, yurt dışı seyahatleri sırasında Pınar Deniz'e evlenme teklifi ettiğini görmüştük.

Aşkları o denli düzgün ve yolunda ilerliyor ki, 2023 yılının yaz aylarında Kaan Yıldırım'ın, yurt dışı seyahatleri sırasında Pınar Deniz'e evlenme teklifi ettiğini görmüştük.

Pınar Deniz her ne kadar açık bir dille teklif aldığını belirtmemiş olsa da gözyaşları içinde paylaştığı fotoğraf ve açıklamaları bize bunu derinden hissettirmişti.

Bu çifti ilişkilerinin başından beridir sürekli birlikte görüyoruz. Bir an olsun ayrılmıyorlar elbette.

Bu çifti ilişkilerinin başından beridir sürekli birlikte görüyoruz. Bir an olsun ayrılmıyorlar elbette.

Diğer bir yandan geçtiğimiz haftalarda ufak bir romantizm meselesi patlak vermişti hatırlarsanız. Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın telefonunda 'cart curt' diye kayıtlıydı. Sosyal medya bunu görünce ayağa kalkmıştı.

2 yılı aşkın ilişkilerinde skandallardan oldukça uzak ve kendi hallerinde yaşayan ancak magazinden bir türlü kurtulamayan çiftin yaza düğün yapacaklarını öğrendik!

2 yılı aşkın ilişkilerinde skandallardan oldukça uzak ve kendi hallerinde yaşayan ancak magazinden bir türlü kurtulamayan çiftin yaza düğün yapacaklarını öğrendik!

Takvim'den Ufuk Özcan'a göre Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz bu yaz evleniyor. Çift düğünlerini Ağustos ayında yapmayı düşünüyormuş.

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Hem de çifte düğün olacakmış!

Hem de çifte düğün olacakmış!

İlk düğünleri İstanbul'da ve ailelerin de katılım gösterdiği bir organizasyon olacakmış. İkinci düğün ise yazlık bir konseptte arkadaşları ile birlikte yapacakları bir organizasyonmuş.

Hatta düğün hazırlıkları şimdiden başlamış.

Hatta düğün hazırlıkları şimdiden başlamış.

Söylenenlere göre Pınar Deniz, gelinliğini yakın arkadaşı olan bir modacıya özel olarak diktiriyormuş.

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