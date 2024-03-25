Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Yaza Çifte Düğünle Gümbür Gümbür Girecek
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz Yaza Çifte Düğünle Gümbür Gümbür Girecek
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz ikilisi aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor. Başlangıçta ne kadar süreceğini kestiremediğimiz bu ilişki evlilik yolunda adım adım gitmeye devam ederken, düğün tarihleri belli olmuş! Takvim'den Ufuk Özcan'ın haberine göre bu yaz davullu zurnalı düğünümüz var!
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Yargı'nın Ceylin'i olarak herkesi etkisi altına alan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve meslektaşı Kaan Yıldırım, 2022 yılında aşk yaşadıklarını duyurmuştu.
Instagram hesaplarında sıklıkla birbirleriyle pozlarını paylaşan çift genel olarak "romantik" tutumlarıyla ön plana çıkıyordu.
Aşkları o denli düzgün ve yolunda ilerliyor ki, 2023 yılının yaz aylarında Kaan Yıldırım'ın, yurt dışı seyahatleri sırasında Pınar Deniz'e evlenme teklifi ettiğini görmüştük.
Bu çifti ilişkilerinin başından beridir sürekli birlikte görüyoruz. Bir an olsun ayrılmıyorlar elbette.
2 yılı aşkın ilişkilerinde skandallardan oldukça uzak ve kendi hallerinde yaşayan ancak magazinden bir türlü kurtulamayan çiftin yaza düğün yapacaklarını öğrendik!
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Hem de çifte düğün olacakmış!
Hatta düğün hazırlıkları şimdiden başlamış.
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