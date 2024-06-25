25 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
25 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Ünlü Futbolcu Bertuğ Özgür Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Ala Tokel ilişkisinin ilk gününden bu yana gündemden düşmüyor. Sevgilisiyle aralarında dokuz yaş olan Tokel ilk defa yapılan yorumlar hakkında konuştu.
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Geçtiğimiz aylarda Gökhan Fırat'la ilişkilerini ani bir kararla bitiren İrem Derici ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla çok konuşulmuştu. Ekol TV'nin haberine göre İlişkisinin bitmesiyle sarı jipini satan isim milyon liralık arabasının fiyatıyla gündem oldu.
Şu sıralar Aşık Shakespeare isimli oyunuyla turneye çıkan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fotoğrafının altına kızı hakkında yapılan yoruma sessiz kalmayan Kaygılaroğlu'nun cevabı olay oldu!
Candaş Tolga'nın programına konuk olan Teoman, enteresan açıklamalarını eğlenmek için yaptığını açıklayarak hepimizi hüsrana uğrattı.
Sık sık reklam ilişkisi yaşadıkları söylenen ve eleştirilerin odağı olan Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çifti yine gündemimizde. Setten çıkıp sevgilisinin konserine koşan Sarıkaya'nın aşk seviyesi ise sosyal medya kullanıcılarının dilinde!
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Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Anıl Altan, eşi Pelin Akil'in kırdığı potları toparlamaya ant içtiği açıklamaları ile gündeme geldi. Ünlü ismin boşanma olmadığına ikna etme çabası yine kimseye inandırıcı gelmedi.
Yıllar yıllar öncesine dayanan enteresan bir meseleye ışınlıyoruz sizi! İddia o ki bir dönem Beren Saat'e gönlünü kaptıran Yalın, başlığından sözlerine gönderme akan ikonik şarkısını ünlü oyuncu için yazmış!
Sosyal medya hesabı üzerinden aktif şekilde paylaşımlarda bulunan İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna bu sefer yüz gerdirme işlemi yaptırdı. Tuna'nın işlemden öncesi ve sonrası fotoğrafları ise herkesi şaşkına çevirdi.
'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi yapımlar ile tanınan Esin Gündoğdu 72 kilo vererek bambaşka birine dönüşmüştü. Görenlerin tanıyamadığı Gündoğdu'nun dans şovu olay oldu!
Birkaç gün önce Bodrum'da görüntülenen Çağatay Ulusoy'un 12 sene önceki haliyle şimdiki hali masaya yatırıldı, bir güzel de karşılaştırıldı! Biz de sözü size bırakmaya ve konuyu oylamaya açmaya karar verdik! Söz sizin!
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