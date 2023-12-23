23 Aralık 2023 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
23 Aralık 2023 Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 23 Aralık Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin imzaladığı ortak bildiride PKK terör örgütünün saldırıları kınanarak, 'Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır' denildi. Bildiriyi CHP ve Dem Parti imzalamadı. Konu ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel açıklama yaptı.
Ağrı Valiliği, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ’ın gözaltına alındığını duyurdu.
Pençe-Kilit Harekatı’nda son 24 saatte aldığımız 12 şehit haberi sonrasında ülke olarak derin bir acı içerisindeyken TRT’de yapılan canlı müzik programı ve programda yaşanan bir diyalog sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor’a 3 puan silme cezası verirken Trabzonspor maçını da 3-0 olarak bordo mavili takım lehine tescil etti. PFDK ayrıca; Fenerbahçeli futbolcu Fred’e müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maç men, Mert Hakan Yandaş’a da ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle, çift sarı kart görmesinden dolayı yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 2 maç men cezası verdi.
Irak'ın kuzey bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışma sırasında şehit olan askerlerimizden biri de Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan oldu. Oğlunun şehadet haberini alan baba Mehmet Aslan'ın paylaşımı yürek dağladı.
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan açıklama, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 6 askerimizin daha şehit olduğu duyuruldu. Şehit olan genç mehmetçiklerimizin isimleri belli oldu.
Atilla Taş, eşiyle birlikte eğlendiği barda çıkan kavga ve polislerle tartışması nedeniyle tutuklanmıştı. Gözaltına alınan şarkıcının polisle kavga ettiği anlar ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Barış Arduç, eşi Gupse Özay'ın son projesi 'Lohusa' filmi hakkında düşüncelerini paylaştı. Çiftin birbirlerine olan sevgi dolu bakışları ve aşkla sarf ettikleri sözler, herkesi kendilerine hayran bıraktı.
Karavan tatili birçok kişiye oldukça keyifli gözükse de çok ciddi zorlukları olabiliyor. Bir çift karavanla çıktıkları tatilde kabus gibi bir gece yaşadı.
İstanbul Eminönü’nden bir kadının “Atatürk öldü, Osmanlı geri döndü, Abdülhamid Han geri geldi” diye bağırınca çevredekilerin tepkisiyle karşılaştı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, ülkemizin 24 saatte 12 şehit haberi almasının ardından sosyal medya hesabından kar pozları paylaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Ülke olarak yas dolu günlerden geçerken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Dersim İl Kongresi’nde yaptığı açıklamalar sosyal medyada tepkilere neden oldu.
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