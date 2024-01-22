22 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
22 Ocak 2024 Pazartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 22 Ocak Pazartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri…
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İsrail’in Hamas’ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif ettiği belirtildi.
Gazeteci Fatih Portakal, son günlerde konuşulan Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olabileceği senaryoyu değerlendirdi. Portakal, bu durumun gerçekleşmesi halinde mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'nun pozisyonunun tehlikeye girebileceğini belirtti.
Çin'in önde gelen mesajlaşma uygulaması Tencent, X (Twitter), Dropbox, Linkedln, Adobe, Canva ve Telegram gibi uygulamalardan toplamda 26 milyarlık kişisel verinin sızdırıldığı iddia edildi. Önümüzdeki günlerde sızdırılan verilerin kimliklerinin belli olması beklenirken yaşanan olayın dünya tarihinin en büyük veri sızdırılması olayı olduğu belirtildi.
Dünyaca ünlü YouTuber MrBeast, geçtiğimiz günlerde X (Twitter) platformunda paylaştığı videodan elde ettiği kazancı paylaştı. Ardından da kazandığı parayı 10 kişiye dağıtacağını söyledi. Detaylar...👇
lk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı. Görüşmenin sonunda yer çekimsiz ortamda havalanarak çıkış yapan Gezeravcı hem gülümsetti hem de gülümseten yorumlar aldı.
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Kızıl Goncalar üç haftalık zorunlu RTÜK ceza arasının ardından yayın hayatına devam etti. Ancak yayınlanan bölümde neredeyse her sahne öyle iddialıydı ki, izleyiciler yeni ceza yolda diye düşündüler. Bakalım izleyiciler son bölümü nasıl yorumlamışlar?
Geçtiğimiz günlerde platosu yanan 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizinde bir kaza daha yaşandı. Oyuncu Sinan Albayrak, at üzerinde çekilmesi gereken sahnede atla birlikte ağaca çarptı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Sinan Albayrak setteki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
İş sebebiyle Kırgızistan'da olan Tolgahan Sayışman'a deprem sonrası ulaşılamadığı iddia edildi.
Kırgızistan'da Meydana Gelen 7.2 Büyüklüğündeki Depremin Şiddetini Gösteren Anlar
Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasındaki ‘kredi kartı’ diyaloğu yeniden alevlendi. Buket Aydın’ın katıldığı bir programda yakın bir arkadaşı olsa bile birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabı mutlaka ödemesi gerektiğini savundu. Ve bu çok konuşulan açıklamalara Özgür Demirtaş’tan ‘beklenen’ kredi kartı mesajla ‘ince’ bir cevap geldi.
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Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu olarak kaçak olduğu süreç sonrasında yakalanarak tutuklanan ve 2,5 yıldır cezaevinde olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi. 30 kilo veren ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın eski halinden eser kalmadığı görüldü…
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