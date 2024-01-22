Kırgızistan'da Meydana Gelen 7.2 Büyüklüğündeki Depremin Şiddetini Gösteren Anlar

Kırgızistan'da meydana gelen depremin ardından depremin şiddetiyle ilgili paylaşımlar yapıldı. Deprem anı ve sonrasıyla ilgili paylaşımlara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.👇
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Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana gelirken depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.
Depremin ardından aynı bölgede ikisi 5 biri 5.5 olmak üzere üç artçı sarsıntı daha meydana geldi.
Deprem anı ve sonrasında da Twitter paylaşımları geldi.
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