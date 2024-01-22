Çiftlikbank'ın Kurucusu 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın'ın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Çiftlikbank'ın Kurucusu 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın'ın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi
Kaynak: https://www.odatv4.com/guncel/tosuncu...
Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucusu olarak kaçak olduğu süreç sonrasında yakalanarak tutuklanan ve 2,5 yıldır cezaevinde olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın cezaevinden ilk fotoğrafı geldi.
30 kilo veren ‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın eski halinden eser kalmadığı görüldü…
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Türkiye’nin en büyük dolandırıcılık olaylarından biri olarak tarihe geçen Çiftlik Bank sisteminin kurucularından "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın cezaevinden ilk röportajını ODA TV’ye verdi.
Açıklamalarda bulunan Mehmet Aydın, bir de fotoğraf gönderdi. Bir hayli kilo verdiği gözlenen Aydın'ın eski halinden eser kalmadığı görüldü.
İşte cezaevinde 30 kilo veren ‘Tosuncuk’un son hali…
102 mağdurun şikayeti üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 2,5 yıldır cezaevinde olan Aydın’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Yapılan denetimlerde tespit edilen usulsüzlükler de beni derinden sarstı. Keşke işlerin başında kendim dursaydım. Keşke oyunun adını Çiftlik Bank koymasaydım. Malumunuz BDDK Bank ifadesini kullanmaktan davadan 2,6 yıl ceza aldım.”
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“Tüm bu keşkelerim olmasaydı bugün Türkiye'nin 81 ilinde on binlerce şubesi olan şarküteri zinciri olan 50 yıldır sektörde olan dev markaların geldiği noktaya 5 yılda gelecektik. Gücünü halktan alan büyük başarı öyküsünden bahsediyor olacaktık.”
“8 ay gibi bir sürede 500 bin kişi uygulamamıza üye oldu. 81 ilde 2000'e yakın şarküteri bayilerimiz açıldı. Bir o kadar da bayilik kapasitesi vardı ama maalesef bu keşkeler yüzünden bugün adımız tarihe büyük dolandırıcılık olarak geçti.”
Seçil Erzan’ın aralarında ünlü futbolcularında bulunduğu pek çok ismi dolandırdığı fon dolandırıcılığı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın şunları söyledi:
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