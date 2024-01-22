Çiftlikbank'ın Kurucusu 'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın'ın Son Hali Görenleri Şaşkına Çevirdi

“Ben bankacı değilim ama işlerim nedeniyle banka müdürleriyle, şube müdürleriyle çok görüştüm. Şube müdürünün isteği mevduat artsın hatta vadeye para koyulsun şube müdürü de başarı primini alsın. Bu işler böyle dönüyor. Ne hikmetse Seçil Erzan'a bir kişi de çıkıp demiyor müşteriler neden sürekli bu paraları çekiyor hem de nakit. Onu da geçtim MASAK ne iş yapıyor? 10 bin doların üzerinde yapılan her işlem MASAK tarafından incelenmiş. Genel müdürlük bunları görmedi mi? Yani yıllarca devam eden bir döngü. Bu işin arkasında genel müdürlük olmadan sürekli mevduat kaybeden bir şube müdürü o koltukta oturmaya nasıl devam etti sorusu da muhataplarına sorulmalıdır. Bu işten zarar görenler DenizBank'tan şikayetçi olmalıdır. Ama haklı sistemimiz Seçil Erzan'ı kurban edip olayı bitirir. Bu arada kayıt dışı dönen bu fonda kar elde edenlerin de hiçbiri sesini çıkartamaz.” ifadelerine yer ver