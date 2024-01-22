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Alper Gezeravcı'nın Uçarak Görüşmeyi Terk Etmesi "GORA'dan Bir Sahne mi?" Diye Sorgulattı

Alper Gezeravcı'nın Uçarak Görüşmeyi Terk Etmesi "GORA'dan Bir Sahne mi?" Diye Sorgulattı

Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 23:50

lk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı. Görüşmenin sonunda yer çekimsiz ortamda havalanarak çıkış yapan Gezeravcı hem gülümsetti hem de gülümseten yorumlar aldı.

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Tecrübeli savaş pilotu ve ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, 19 Ocak'tan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda.

Tecrübeli savaş pilotu ve ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, 19 Ocak'tan bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'nda.

Türkiye ile 7 kez iletişime geçeceği belirtilen Gezeravcı, bugün ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi.

Türkiye ile 7 kez iletişime geçeceği belirtilen Gezeravcı, bugün ilk görüşmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdi.

Detaylar:

Görüşmenin sonunda yer çekimsiz ortamda havalanarak çıkış yapan Gezeravcı hem gülümsetti hem de gülümseten yorumlar gecikmedi!

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