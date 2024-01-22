Alper Gezeravcı'nın Uçarak Görüşmeyi Terk Etmesi "GORA'dan Bir Sahne mi?" Diye Sorgulattı

lk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki ilk canlı bağlantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptı. Görüşmenin sonunda yer çekimsiz ortamda havalanarak çıkış yapan Gezeravcı hem gülümsetti hem de gülümseten yorumlar aldı.

Bakalım 👇