22 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
22 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. İstanbul'da bir otelde sahne aldığı anlarda kalp krizi geçiren Metin Arolat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Balçiçek İlter'in programında gözyaşları içinde acısını anlattı.
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2. Geçtiğimiz yıl boşanan Arzum Onan'ın yeni bir aşka yelken açtığı epey gündem olmuştu. Evlilik hakkındaki soruları yanıtlayan ünlü güzelin ardından gözler eski eşi Mehmet Aslantuğ'a çevrilmişti. Magazin Burada'ya açıklamalarda bulunan Mehmet Aslantuğ, bakın bu yeni aşk için neler söyledi...
3. Eşi Engin Polat'ın tahliye olmasından kısa süre sonra Instagram'a koşan Dilan Polat yaptığı her paylaşımla ayrı olay olmayı başarıyor. Olaylı fenomen bu sefer de güncel kıyma fiyatlarını görünce şekilden şekile girmesiyle dile düştü.
4. Bir otelde çıktığı sahnede henüz ilk şarkısını söylerken fenalaşan Metin Arolat geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hürriyet'te yer alan habere göre, sanat dünyasını yasa boğan ölümle ilgili bu sefer de zayıflamak için kullanılan iğne ve hep iddiası ortaya çıktı!
5. Arzu Sabancı'nın gelini Nazlı Sabancı ve gelin adayı Hande Erçel, geçtiğimiz gün Sima Tarkan'ın İtalya'da düzenlenen düğüne katıldı. İki ayrı törende de yer alan müstakbel eltilerin sadece tek karede buluşması dikkatlerden kaçmadı.
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6. 21 Eylül gecesi sahnede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Metin Arolat, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye akın eden ünlüler gözyaşlarına hakim olamadı.
7. Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne konuk olan Kemal Doğulu, yıllardır küs olduğu kardeşi Kadir Doğulu'nun üye olduğu "tarikat" hakkında konuştu! Gelin, bu merak edilen "Bektaşilik" meselesinin detayları neymiş beraber bakalım!
8. Gülben Ergen'le derdi tasası bitmeyen Seren Serengil, bu sefer de Metin Arolat'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamamasına kafayı taktı! Gülben Ergen'e "rol çalma" ithamında bulunan Serengil, sosyal medya kullanıcılarına ilallah ettirdi.
9. Cezaevinden tahliye olduklarından beri ilgi çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hiçbir şey olmamışçasına sosyal medyaya tam gaz geri dönen Polatlar, bu sefer de yaptırdıkları dövmelerle dikkat çekti!
10. Titizliği ve neşeli halleriyle tanınan sunucu Kadir Ezildi ve nişanlısı Gamze Türkmen İstanbul'da ikinci bir nişan töreni gerçekleştirdi.
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11. Saba Tümer'le "Bu Yaz" programına konuk olan İrem Derici, daha önce defalarca belirttiği "Çocuk istemiyorum" konusunda yeni bir itirafta bulundu!
12. Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar programına katılıp yalan makinesine bağlanan, aniden yüklenen erilliğiyle de gündemden düşmeyen Kerimcan Durmaz, kadınlarla cinsellik konusunda yeni bir itirafta bulundu!
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