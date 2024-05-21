21 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Mayıs Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Mayıs Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonrası durum bilinmezliğini korurken, konvoydaki 3. helikopterde yer alan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Gulam Hüseyin'den kaza anına ilişkin yeni açıklama geldi. Reisi'nin bulunduğu helikopterin 30 saniye içinde kaybolduğunu söyleyen Hüseyin, 'Koşullar son derece normal ve sıradandı ve zor bir durum yoktu.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılarak yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Beylikdüzü'nde özel bir hastanede koluna anestezi ilacı enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in kardeşi Saruhan Bilgin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Konda Araştırma Şirketi ve Hisar Okulları Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Z kuşağı üzerinden gençlik araştırması yaptı. Araştırmada Z kuşağı ve toplumun geri kalanının kendilerini hangi sıfatlarla var ettiğini mercek altına aldı.
'Siyasetteki normalleşme sürecine' ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler sonucu Kavala'nın serbest bırakılması konusunda uzlaşacağını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu duruma 'olur' vereceğini söyledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik 'Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı' ifadelerini Soylu'dan tepki geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti.
Mardin'e giden Serenay Sarıkaya, her şeyi boş verip çilingir sofrasına oturdu! Keyfine diyecek olmayan güzel oyuncu, Ahmet Kaya türküsüyle masayı şenlendirdi!
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