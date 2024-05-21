Gündeme Bomba Gibi Düşen Kulis: Bahçeli, Kavala'ya 'Olur' Verecek
Gündeme Bomba Gibi Düşen Kulis: Bahçeli, Kavala'ya 'Olur' Verecek
'Siyasetteki normalleşme sürecine' ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeler sonucu Kavala'nın serbest bırakılması konusunda uzlaşacağını, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bu duruma 'olur' vereceğini söyledi.
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Halk TV ekranlarında yayınlanan 'aslında' programının sunuculuğunu yapan gazeteci İsmail Küçükkaya gündeme bomba gibi düşecek bir kulis açıkladı.
'Siyasette normalleşme' sürecinin MHP'nin rızası alınarak yürütüleceğini söyleyen Küçükkaya, "Örneğin 28 Şubat generallerinin içeriden çıkarılması, yüzde yüz normalleşmenin bir kazanımıydı. Bunun mekanizmasının nasıl olduğunu hatırlayacak olursak; Bu konu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde gündeme geldi. Bu konuda somut adım atıldığı gün, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan CHP ile görüşmeye katılan Namık Tan'ı arıyor ve 'Cumhurbaşkanımız talimat verdi, Özgür Özel'in gündeme getirdiği o konu çözüldü' diyor. Burada MHP'nin de onayı var." ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin onay vermediği bir 'normalleşme' adımının gerçekleşmeyeceğini söyleyen Küçükkaya, 'Öyle bir süreç yaşayacağız ki, Özgür Özel ile Erdoğan görüşecek; Erdoğan bunu Bahçeli ile konuşacak ve belirli konularda uzlaşmaya varacaklar. Adım adım gidecekler.' dedi.
Kavala konusunun da önümüzdeki belirgin bir süreç içerisinde çözüleceğini söyleyen Küçükkaya, 'Bahçeli'nin buna da olur vereceğini ve ülkenin yüksek menfaatleri söz konusu edilerek böyle bir mekanizmanın işleyeceği kanaatindeyim. Bu normalleşmenin önümüzdeki kısa vadede Demirtaş'ı etkilemeyeceği kanaatindeyim.' ifadelerini kullandı. 📹
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