Selen Hemşirenin Şüpheli Ölümü Sonrası Dikkat Çeken Ayrıntı: Arkadaşı da Benzer Şekilde Ölmüş!

Bilgin 2 yıl önce yaşanan olayı şu şekilde anlattı:

'Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayın çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde.'