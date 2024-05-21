Selen Hemşirenin Şüpheli Ölümü Sonrası Dikkat Çeken Ayrıntı: Arkadaşı da Benzer Şekilde Ölmüş!
Beylikdüzü'nde özel bir hastanede koluna anestezi ilacı enjekte edilmesi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen hemşire Selen Bilgin'in kardeşi Saruhan Bilgin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Ablasının arkadaşı Pelin Köksal'ın da benzer bir şekilde evinde ölü bulunduğunu ve kolunda iğne kiti olduğunu söyleyen Saruhan Bilgin, 'Fatih aynı zamanda onların da doktoruydu. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde.' dedi.
Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, 7 yaşındaki hasta dedesinin kaldığı hastaneye refakatçi olarak giden 24 yaşındaki Selen Bilgin'e anestezi doktoru arkadaşı Fatih A. tarafından ameliyatlarda kullanılan bir ilaç enjekte edildi.
Sabaha karşı fenalaşan Bilgin, kaldığı odada koltukta ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan doktor Fatih A., ilacı Selen’in kendisinin kullandığını iddia ederken, ilaç şişesi ise Fatih A.’nın cebinden çıkmıştı. Olay günü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Fatih A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Yaşanan olayın ardından konuyla ilgili Bilgin ailesi şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. Olayla ilgili dikkat çekici bir ayrıntı hale getirdi. 2 yıl önce aynı hastanede çalışan Selen Bilgin ve doktor Fatih A.’nın arkadaş grubu içerisinde olan hemşiren Pelin Köksal’ın (28) da benzer bir nedenle Esenyurt’taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.
Köksal’dan haber alınamaması üzerine evine giden Selen ve kardeşi Saruhan’ın, ölen diğer hemşireyi kolunda kelebekle ve yüzü morarmış şekilde ölü bulduğu bilgisine ulaşıldı. Selen Hemşire'nin de aynı şekilde ölü bulunması dikkatleri anestezi için kullanılan "propofol" isimli ilaca çekti.
Pelin hemşirenin ölümüyle ablasının ölümünün benzerliğine dikkat çeken Saruhan Bilgin, 'Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde' dedi.
Bilgin 2 yıl önce yaşanan olayı şu şekilde anlattı:
'Bundan 2 yıl önce yine aynı şekilde şüpheli bir ölüm oldu. Aynı çalıştıkları özel hastanede oldu bu durum. Ablamın yakın arkadaşıydı ölen Pelin Hemşire. Fatih aynı zamanda onların da yine doktoruydu. O olayın olduğu zaman ablamda arkadaşının evinin yedek anahtarı vardı. Beraber gittik. Ben de olay yerindeydim. Aradık o zaman açmamıştı arkadaşı. Anahtarla kapıyı açamayın çilingir çağırdık polis geldi. İçeriye girdik mosmor bir şekildeydi ölen arkadaşı. Yine kolunda iğne kitleriyle kolunda kelebek vardı mosmor bir şekilde bulduk. Aynı ilaçtan dolayı olduğundan şüpheleniyoruz. Aynı ilaç olduğunu düşünüyoruz bu durumun üstüne gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şüphelendik durumdan. Belki de ne Pelinler ne Selenler var bu şekilde.'
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