Reisi'nin Helikopter Kazasında '30 Saniye' Detayı! 3. Helikopterdeki Ofis Başkanı Yaşananları Anlattı

İsmaili kaza anını şu ifadelerle anlattı:

'Helikopterler bulutların üzerine çıktı. Bizimki 3 numaralı helikopterdi. Ortadaki helikopter Cumhurbaşkanı'nı taşıyordu. Önde de bir diğer helikopter vardı. Pilotumuz 30 saniye sonra (Reisi'nin bulunduğu) ana helikopterin yanımızda olmadığını fark etti. Koşullar son derece normal ve sıradandı ve zor bir durum yoktu. Bazı hava yolu uçuşlarında bile titreşimler oluyor ama bu rotada her şey normaldi ve bulutlar anında yok oldu. Daha sonra, altımızda bulutların olmadığı bir havadaydık, ayaklarımızın altındaki (dağların) sırt hattını görebiliyorduk ve hemen yakınında Songun Bakır Madeni vardı.'

Cumhurbaşkanı'nı taşıyan helikopteri aramak amacıyla içinde bulunduğu helikopterin pilotunun geri döndüğünü anlatan İsmaili, 'Yardımcı pilota 'Neden geri dönüyorsunuz?' diye sordum. 'Helikopterlerden birinin gelmediğini, acil iniş yaptığını varsayıyoruz çünkü ne kadar çağrı yaparsak yapalım telsiz iletişimimiz kesiliyor ve cevap vermiyor.' dedi. 'Pilot, 1 dakika 30 saniye önce telsiz iletişimimiz olduğunu' söyledi.'