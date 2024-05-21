Resmi Gazete'de Yayımlandı: 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' Yürürlükten Kalktı
Resmi Gazete'de Yayımlandı: 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' Yürürlükten Kalktı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılarak yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de 8510 sayılı karar ile Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü'nün değiştiği belirtildi.
Tüzüğün yerine ise 'Seferberlik ve Savaş Hali Yönetmeliği' yayımlandı.
8510 sayılı kararda şu ifadeler yer aldı: “24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü’nün yürürlükten kaldırılmasına ve ekli ‘Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği’nin yürürlüğe konulmasına, 4/11/1983 tarihli 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 19 uncu maddesi ile 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 57 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
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