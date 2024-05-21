Resmi Gazete'de Yayımlandı: 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' Yürürlükten Kalktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 1990 yılından bu yana yürürlükte olan 'Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü' yürürlükten kaldırılarak yerine 'Seferberlik ve Savaş Hali yönetmeliği' getirildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.