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21 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

21 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.05.2025 - 20:13

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Oğuz Murat Aci’nin ailesi, Eylem Tok ve Timur Cihantimur şikayetini geri çekti. Ailenin “Maddi ve manevi tüm zararlarımız karşılanmıştır” dediği öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara göre Sakarya vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti (eşek, at, katır) yediren ikinci il olmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara göre Sakarya vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti (eşek, at, katır) yediren ikinci il olmuştu.

Sakarya’da bir dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu. Ayrıca bir işletmeye yapılan operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 ton sahte kaşar peyniri el geçirildi.

İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli bir öğretmenin sınıfta öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem olmuştu. Öğretmenin daha önce de disiplinsizlik nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli bir öğretmenin sınıfta öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem olmuştu. Öğretmenin daha önce de disiplinsizlik nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Aynı öğretmen, başka bir öğrenciyi ise “Sen bana sarkıntılık yapıyorsun.” diyerek dövmüş. Şiddet görüntüleri tepki çeken öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

Kablolu yayın ve internet hizmeti de sunan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Valık Fonu’nun sahibi olduğu TÜRKSAT’ın Türkiye’de 4. GSM operatörü olarak hizmet vermeye başlayacağı iddia edildi.

Kablolu yayın ve internet hizmeti de sunan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Valık Fonu’nun sahibi olduğu TÜRKSAT’ın Türkiye’de 4. GSM operatörü olarak hizmet vermeye başlayacağı iddia edildi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre TÜRKSAT’ın GSM operatörü olarak hizmet vermesini sağlayacak yasa taslağı hazırlanmaya başladı.

Çocukların hatta bazı büyüklerinden oynamaktan keyif aldığı oyuncaklardan biri olan ‘yumuşak oyuncağın’ piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Çocukların hatta bazı büyüklerinden oynamaktan keyif aldığı oyuncaklardan biri olan ‘yumuşak oyuncağın’ piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sağlık riski barındıran yumuşak oyuncağın satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor.

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İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

NOW TV'de yer alan haberde PKK yöneticilerinin anmasına izin vermek istemediği iddia edilmişti.

Zeki Müren'in büyük aşkı için bir zamanlar kara çarşaf ile dolaştığını biliyor muydunuz?

Zeki Müren'in büyük aşkı için bir zamanlar kara çarşaf ile dolaştığını biliyor muydunuz?

Bilmiyorsanız size hemen Kürşat Bey ve Zeki Müren arasında yaşanan büyük aşkın detaylarını anlatalım. Buyurun magazin arşivine...

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile bir süre cezaevinde kalmış, ardından serbest bırakılmışlardı. Tüm ülkenin konuştuğu bu süreçte, bir süredir sessizlik hakim.

Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile bir süre cezaevinde kalmış, ardından serbest bırakılmışlardı. Tüm ülkenin konuştuğu bu süreçte, bir süredir sessizlik hakim.

Dilan ve Engin Polat cephesinde sular tam duruldu derken bambaşka bir haber geliyor. İkili şimdi de Mardin'e gittikleri sırada trafik kazası geçirdi. Dilan Polat o anları anbean kaydedip sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi. Kazada hiçkimse zarar görmedi.

İşte Benim Stilim yarışmasının her bölümünde apayrı bir olaya şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Nur Bilen Yavuzer, Kardelen'in giydiği kombini adeta yerin dibine soktu. Kardelen'in 'şey' diye bahsettiği korsenin tasarımcısıysa, Yavuzer'in sözleri sonrası öfkeden deliye döndü.

İşte Benim Stilim yarışmasının her bölümünde apayrı bir olaya şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Nur Bilen Yavuzer, Kardelen'in giydiği kombini adeta yerin dibine soktu. Kardelen'in 'şey' diye bahsettiği korsenin tasarımcısıysa, Yavuzer'in sözleri sonrası öfkeden deliye döndü.

'Senin ağzını dikerim' diyen Gülşah Evecen bir de ünlü tasarımcıya Yunan Mitolojisi dersi verdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" diyerek hakaret etmişti. Olay yargıya taşındı.

Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" diyerek hakaret etmişti. Olay yargıya taşındı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kütahyalı'nın sözlerinin 'kovuşturmaya yer olmadığını' duyurdu.

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Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. 2003 yılında ekran yolculuğuna başlayan fantastik dizi, 30 Mayıs’ta vizyona girecek film versiyonuyla izleyicilerine nostalji yaşatacak.

Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. 2003 yılında ekran yolculuğuna başlayan fantastik dizi, 30 Mayıs’ta vizyona girecek film versiyonuyla izleyicilerine nostalji yaşatacak.

Film ile ilgili Dudu Peri Nevra Serezli Akşam Gazetesi'ne konuştu. Açıklamaları dikkat çekti.

Süper Lig'de İstanbul ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. Turan'ın Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı aktarıldı.

Süper Lig'de İstanbul ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. Turan'ın Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı aktarıldı.

38 yaşındaki teknik direktörün alacağı ücret de belli oldu. (HT SPOR - Çağatay Çelik)

Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, bağları gençlik dönemlerinden bu güne kadar gelen Justin ve Hailey Bieber ikilisi, özellikle son aylarda magazin sayfalarını süslüyor.

Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, bağları gençlik dönemlerinden bu güne kadar gelen Justin ve Hailey Bieber ikilisi, özellikle son aylarda magazin sayfalarını süslüyor.

Bir tuhaf halleriyle dikkat çeken Justin Bieber, yine yaptı yapacağını. Vogue kapağına çıkan eşini tebrik edeyim derken yazdığı yazıyla eleştiri yağmuruna tutuldu. Bieber, bir süre sonra yazdığı yorumu sildi.

Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımıza giren, sempatik halleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Samet Liçina, uzun bir aranın ardından imaj değişikliğiyle geri döndü!

Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımıza giren, sempatik halleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Samet Liçina, uzun bir aranın ardından imaj değişikliğiyle geri döndü!

Kerimcan'ın cezaevi sürecinden sonra kenara çekilen Samet Liçina yeni çıkan sakalları, saç ektirme operasyonu ve düzleşen saçlarıyla dikkat çekti!

Meslek seçimi, gençlerin hayatında kritik bir dönüm noktası. Geleceğe yönelik endişeler, bu süreçte onları etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu, gençlerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir ve genellikle gelecekteki belirsizliklerden kaynaklanıyor.

Meslek seçimi, gençlerin hayatında kritik bir dönüm noktası. Geleceğe yönelik endişeler, bu süreçte onları etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu, gençlerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir ve genellikle gelecekteki belirsizliklerden kaynaklanıyor.

Özellikle ekonomik belirsizlikler, gençlerin meslek seçimlerini yaparken yaşadıkları kaygıyı daha da artırıyor. 

Bir avukat 'Avukat olayım mı?' sorusunu yanıtladı. Verdiği cevap gençlere fikir verirken pek çok kişi de benzer şikayetlerini dile getirdi.

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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın ikinci sezonunun yayınlanmasına çok az kaldı.

TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın ikinci sezonunun yayınlanmasına çok az kaldı.

Gassal'ın 2. sezonu için geri sayım başlarken Tabii, Gassal'ın 2. sezonundan ilk sahneyi paylaştı.

Sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından.

Sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından.

Sokak köpeklerinin güvenlik sorunu olduğunu iddia eden de var, hayvanların toplatılmaması gerektiğini savunan da... Bir grup hayvansever ise Çankaya Belediyesi ve belediye başkanına Birlik Mahallesi'ndeki bir köpeğin ölümüne neden olduğu nedeniyle tepki gösterdi. Köpeğin bedenini belediye binası önüne götürerek protestoda bulundu.

Bir zamanlar şarkıları ile listeleriden düşmeyen Mustafa Ceceli reklam yüzü olduğu markanın Erzurum'daki yeni mağazasının açılışıda şarkı söyledi.

Bir zamanlar şarkıları ile listeleriden düşmeyen Mustafa Ceceli reklam yüzü olduğu markanın Erzurum'daki yeni mağazasının açılışıda şarkı söyledi.

Bir topluluğun önünde şarkı söyleyen Mustafa Ceceli'nin halleri X kullanıcılarına malzeme çıkardı.

15 Mayıs Perşembe günü ablasının vefat ettiği haberleriyle andığımız Simge, cenazedeki görüntülerle yürekleri dağlamıştı.

15 Mayıs Perşembe günü ablasının vefat ettiği haberleriyle andığımız Simge, cenazedeki görüntülerle yürekleri dağlamıştı.

Ablasının vefatıyla yıkılan Simge, sahneye gözyaşlarıyla döndü. Boğazı düğümlenen ve şarkı söylemekte zorlanan sanatçının sahnedeki halleri kameralara yansıdı.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de büyük finale az bir vakit kaldı. 19 Mayıs Pazartesi Survivor'dan elenen İsmail, Meryem'le düellosundan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de büyük finale az bir vakit kaldı. 19 Mayıs Pazartesi Survivor'dan elenen İsmail, Meryem'le düellosundan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

Meryem'in el hareketi ve yakın arkadaşı İsmail'le vedalaşmaması dikkat çekti. Olayın ardından Meryem, neden vedalaşmadığını açıkladı.

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Ünlü oyuncu Aras Aydın, başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood’da düzenlenen dizi galasıyla büyük ilgi görmüştü. Aydın, rol arkadaşı Kidman'la da yan yana poz vermişti.

Ünlü oyuncu Aras Aydın, başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood’da düzenlenen dizi galasıyla büyük ilgi görmüştü. Aydın, rol arkadaşı Kidman'la da yan yana poz vermişti.

Bu karenin ardından ikili ülkeye döner dönmez havaalanında karşılanmış ve Melis Birkan'a 'kıskançlık' sorusu yöneltilmişti. Tepkilere yol açan bu soru karşısında Farah Zeynep Abdullah da kayıtsız kalamayıp çok öfkelendi.

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

Aydoğmuş, 2018'de yaptığı tahmini yeniden yorumlarken sarı-lacivertlilerin yeni sezonda mutluluğa ulaşacağını öngördüğünü belirtti. Hatta '6 gollü bir maçı olabilir' dedi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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