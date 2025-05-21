21 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Timur Cihantimur, ehliyetsiz olarak kullandığı lüks aracıyla 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olmuş ve annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır’a oradan da vatandaşı olduğu ABD’ye kaçmıştı. Olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara göre Sakarya vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti (eşek, at, katır) yediren ikinci il olmuştu.
İstanbul’un Pendik ilçesinde görevli bir öğretmenin sınıfta öğrencisine uyguladığı şiddetin görüntüleri gündem olmuştu. Öğretmenin daha önce de disiplinsizlik nedeniyle görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.
Kablolu yayın ve internet hizmeti de sunan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Valık Fonu’nun sahibi olduğu TÜRKSAT’ın Türkiye’de 4. GSM operatörü olarak hizmet vermeye başlayacağı iddia edildi.
Çocukların hatta bazı büyüklerinden oynamaktan keyif aldığı oyuncaklardan biri olan ‘yumuşak oyuncağın’ piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Zeki Müren'in büyük aşkı için bir zamanlar kara çarşaf ile dolaştığını biliyor muydunuz?
Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamaları ile bir süre cezaevinde kalmış, ardından serbest bırakılmışlardı. Tüm ülkenin konuştuğu bu süreçte, bir süredir sessizlik hakim.
İşte Benim Stilim yarışmasının her bölümünde apayrı bir olaya şahitlik ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Nur Bilen Yavuzer, Kardelen'in giydiği kombini adeta yerin dibine soktu. Kardelen'in 'şey' diye bahsettiği korsenin tasarımcısıysa, Yavuzer'in sözleri sonrası öfkeden deliye döndü.
Rasim Ozan Kütahyalı, cezaevinde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, "Risk alarak söylüyorum her türlü şerefsizliği yapıyorsun" diyerek hakaret etmişti. Olay yargıya taşındı.
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Bir döneme damgasını vuran ve hafızalara kazınan Sihirli Annem, yıllar sonra sinema filmi olarak geri dönüyor. 2003 yılında ekran yolculuğuna başlayan fantastik dizi, 30 Mayıs’ta vizyona girecek film versiyonuyla izleyicilerine nostalji yaşatacak.
Süper Lig'de İstanbul ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. Turan'ın Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı aktarıldı.
Yıllardır inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan, bağları gençlik dönemlerinden bu güne kadar gelen Justin ve Hailey Bieber ikilisi, özellikle son aylarda magazin sayfalarını süslüyor.
Kerimcan Durmaz'ın en yakın arkadaşı olarak hayatımıza giren, sempatik halleriyle de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Samet Liçina, uzun bir aranın ardından imaj değişikliğiyle geri döndü!
Meslek seçimi, gençlerin hayatında kritik bir dönüm noktası. Geleceğe yönelik endişeler, bu süreçte onları etkileyen en önemli faktörlerden biri. Bu, gençlerin kariyer yolculuklarında karşılaştıkları en büyük zorluklardan biridir ve genellikle gelecekteki belirsizliklerden kaynaklanıyor.
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TRT'nin dijital platformu Tabii'nin sevilen dizisi Gassal'ın ikinci sezonunun yayınlanmasına çok az kaldı.
Sokak köpekleri meselesi Türkiye'nin en çok konuşulan konularından.
Bir zamanlar şarkıları ile listeleriden düşmeyen Mustafa Ceceli reklam yüzü olduğu markanın Erzurum'daki yeni mağazasının açılışıda şarkı söyledi.
15 Mayıs Perşembe günü ablasının vefat ettiği haberleriyle andığımız Simge, cenazedeki görüntülerle yürekleri dağlamıştı.
Survivor 2025: All Star-Gönüllüler'de büyük finale az bir vakit kaldı. 19 Mayıs Pazartesi Survivor'dan elenen İsmail, Meryem'le düellosundan olaylı bir şekilde ayrılmıştı.
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Ünlü oyuncu Aras Aydın, başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı "Nine Perfect Strangers" dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood’da düzenlenen dizi galasıyla büyük ilgi görmüştü. Aydın, rol arkadaşı Kidman'la da yan yana poz vermişti.
Ünlü Astrolog Can Aydoğmuş, sosyal medya hesabından Fenerbahçe hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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