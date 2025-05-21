Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu Merkeze Çekildi
İçişleri Bakanlığı Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Tunceli Valisi Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Sayın Ertuğrul Aslan vekâleten görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadeleri kullanıldı.
NOW TV'de yer alan haberde PKK yöneticilerinin anmasına izin vermek istemediği iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın