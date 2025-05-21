Arda Turan Shakhtar Donetsk'in Teklifini Kabul Etti!

Süper Lig'de İstanbul ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. Turan'ın Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı aktarıldı. 38 yaşındaki teknik direktörün alacağı ücret de belli oldu. (HT SPOR - Çağatay Çelik)