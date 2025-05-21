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Arda Turan Shakhtar Donetsk'in Teklifini Kabul Etti!

Arda Turan Shakhtar Donetsk'in Teklifini Kabul Etti!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.05.2025 - 08:53

Süper Lig'de İstanbul ekibi Eyüpspor'u çalıştıran Arda Turan, kariyerini yurt dışında sürdürme kararı aldı. Turan'ın Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladı aktarıldı. 38 yaşındaki teknik direktörün alacağı ücret de belli oldu. (HT SPOR - Çağatay Çelik)

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Arda Turan, sezon sonunda Shaktar'a imzayı atıyor

Arda Turan, sezon sonunda Shaktar'a imzayı atıyor

Takımı bir üst lige çıkardıktan sonra performansıyla dikkat çeken Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın yeni durağı Ukrayna oldu. Bir süredir Shakhtar Donetsk ile görüşen Turan, turuncu-siyahlı kulüple anlaştı. İmzaların lig bitimiyle atılacağı belirtildi.

Ne kadar kazanacak?

Ne kadar kazanacak?

Shakhtar Donetsk'in Arda Turan'a yıllık 2 milyon euro net maaş ödeyeceği aktarıldı. Bu sezon Süper Lig'de 35 maça çıkan Turan, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 13 mağlubiyet aldı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelere dökmeyi seviyorum. Dijital dünyanın hızına ayak uydururken, günceli yakalayan ve özgünlüğüyle öne çıkan içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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