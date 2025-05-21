Farah Zeynep Abdullah, Melis Birkan'a Ülkeye Döner Dönmez Kıskançlık Sorusu Yöneltilmesine Çok Kızdı!
Ünlü oyuncu Aras Aydın, başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood’da düzenlenen dizi galasıyla büyük ilgi görmüştü. Aydın, rol arkadaşı Kidman'la da yan yana poz vermişti.
Bu karenin ardından ikili ülkeye döner dönmez havaalanında karşılanmış ve Melis Birkan'a 'kıskançlık' sorusu yöneltilmişti. Tepkilere yol açan bu soru karşısında Farah Zeynep Abdullah da kayıtsız kalamayıp çok öfkelendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde başrolü olduğu Siyah Kalp dizisinin kadrosundan ayrılan Aras Aydın, “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışında da başarısını kanıtlayıp tüm enerjisiyle gözleri üzerine çeken Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı.
Melis Birkan'a önemli bir etkinlik sonrası ülkeye döndükten sonra böyle bir soru sorulması epey eleştirildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın