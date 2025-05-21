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Farah Zeynep Abdullah, Melis Birkan'a Ülkeye Döner Dönmez Kıskançlık Sorusu Yöneltilmesine Çok Kızdı!

Farah Zeynep Abdullah, Melis Birkan'a Ülkeye Döner Dönmez Kıskançlık Sorusu Yöneltilmesine Çok Kızdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 11:21

Ünlü oyuncu Aras Aydın, başrolünde Nicole Kidman'ın yer aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuna dahil olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Hollywood’da düzenlenen dizi galasıyla büyük ilgi görmüştü. Aydın, rol arkadaşı Kidman'la da yan yana poz vermişti. 

Bu karenin ardından ikili ülkeye döner dönmez havaalanında karşılanmış ve Melis Birkan'a 'kıskançlık' sorusu yöneltilmişti. Tepkilere yol açan bu soru karşısında Farah Zeynep Abdullah da kayıtsız kalamayıp çok öfkelendi.

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Geçtiğimiz günlerde başrolü olduğu Siyah Kalp dizisinin kadrosundan ayrılan Aras Aydın, “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu.

Geçtiğimiz günlerde başrolü olduğu Siyah Kalp dizisinin kadrosundan ayrılan Aras Aydın, “Nine Perfect Strangers” dizisinin ikinci sezonuna dahil oldu.

Amazon Prime’ın birçok ülkede büyük ses getiren yapımlarından bir tanesi olan dizinin kadrosuna bir Türk oyuncunun katılması dikkatlerden kaçmadı. Nicole Kidman'ın başrolünde olduğu psikolojik gerilim dizisinde 'Matteo' karakteriyle karşımıza çıkan Aras'ın hem performansı hem de akıcı İngilizcesi büyük beğeni topladı. 

Başarılı oyuncumuzun Los Angeles’ta düzenlenen görkemli dizi galasında Nicole Kidman'la poz vermesi de ortalığı yıktı geçti adeta. 

Bu özel anlarda Aras Aydın eşi Melis Birkan'la da bir an olsun ayrılmayıp, birlikte objektiflere gülümsedi.

Yurt dışında da başarısını kanıtlayıp tüm enerjisiyle gözleri üzerine çeken Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı.

Yurt dışında da başarısını kanıtlayıp tüm enerjisiyle gözleri üzerine çeken Aras Aydın ve biricik eşi Melis Birkan geçtiğimiz günlerde ülkeye dönüş yaptı.

Havaalanına adımlarını atar atmaz basının yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalan ikili, kendilerine yöneltilen tüm soruları çok samimi bir şekilde yanıtladı. 

Projede neler yaşadığını anlatırken çok emek verdiklerinin altını çizen Aydın, 'Karım beni bir dakika yalnız bırakmadı' diyerek eşinin desteğini her an yanında hissettiğini söyledi. 

Bu anlarda Melis Birkan'a yöneltilen sorunun 'kıskançlık' ile ilgili olmasıysa tepki çekti. Eşinin dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman'la sarılmasını kıskanıp kıskanmadığı sorulan Birkan, şapka çıkartmalık bir cevap verdi.

Tüm detayları da içeriğimizde vermiştik:

Melis Birkan'a önemli bir etkinlik sonrası ülkeye döndükten sonra böyle bir soru sorulması epey eleştirildi.

Melis Birkan'a önemli bir etkinlik sonrası ülkeye döndükten sonra böyle bir soru sorulması epey eleştirildi.

Sağlam çıkışlarıyla nam salan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah da bu konuya sessiz kalamadı. X hesabından Melis Birkan ve Aras Aydın röportajı videosuna yanıt veren Abdullah 'Harika bi başarının ardından ülkesine dönmüş insanlara sorduğunuz soruyu s' diyerek epey öfkelendi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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