Farah Zeynep Abdullah, Melis Birkan'a Ülkeye Döner Dönmez Kıskançlık Sorusu Yöneltilmesine Çok Kızdı!

Amazon Prime’ın birçok ülkede büyük ses getiren yapımlarından bir tanesi olan dizinin kadrosuna bir Türk oyuncunun katılması dikkatlerden kaçmadı. Nicole Kidman'ın başrolünde olduğu psikolojik gerilim dizisinde 'Matteo' karakteriyle karşımıza çıkan Aras'ın hem performansı hem de akıcı İngilizcesi büyük beğeni topladı.

Başarılı oyuncumuzun Los Angeles’ta düzenlenen görkemli dizi galasında Nicole Kidman'la poz vermesi de ortalığı yıktı geçti adeta.

Bu özel anlarda Aras Aydın eşi Melis Birkan'la da bir an olsun ayrılmayıp, birlikte objektiflere gülümsedi.