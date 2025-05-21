onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Gıda Teröristleri Yakalandı: Vatandaşa En Çok Eşek Eti Yedirilen İllerden Olan Sakarya’da Neler Oluyor?

Gıda Teröristleri Yakalandı: Vatandaşa En Çok Eşek Eti Yedirilen İllerden Olan Sakarya’da Neler Oluyor?

Sakarya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 13:02

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara göre Sakarya vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti (eşek, at, katır) yediren ikinci il olmuştu. 

Sakarya’da bir dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu. Ayrıca bir işletmeye yapılan operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 ton sahte kaşar peyniri el geçirildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sakarya, Adana’nın ardından işletmelerinde fazla tek tırnaklı tespit edilen il olmuştu.

Sakarya, Adana’nın ardından işletmelerinde fazla tek tırnaklı tespit edilen il olmuştu.

Son dönemlerde şehrin farklı noktalarındaki yemek mekanlarında tek tırnaklı hayvan eti bulunmasıyla gündeme gelen Sakarya’da dere kenarında tek tırnaklı hayvana ait parçalanmış halde kemikler bulundu. 

Adapazarı ilçesi Şeyhköy Mahallesi mevkiindeki derede vatandaşlar tarafından bulunan kemik parçaları hayrete düşürürken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Sahte kaşar peyniri operasyonu

Sahte kaşar peyniri operasyonu

Öte yandan Pamukova ilçesi Teşvikiye Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede usulsüz üretim yapıldığına dair ihbar üzerine Sakarya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda, onaysız şekilde üretim yapan işletmede piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 5 ton kaşar peyniri ele geçirildi.

Peynirin içinden eldiven çıkmış.

Peynirin içinden eldiven çıkmış.

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025’e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi. 

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gıda sahtekarlarına yapılan baskından görüntüler 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın