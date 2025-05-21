Gıda Teröristleri Yakalandı: Vatandaşa En Çok Eşek Eti Yedirilen İllerden Olan Sakarya’da Neler Oluyor?

Skandalın geçmişinin ise Mart 2025’e uzandığı öğrenildi. Alo Gıda 174 hattına yapılan bir ihbarda, bir şarküteriden alınan kaşar peynirinin içinden eldiven çıktığı yönündeki şikayetin ardından başlatılan araştırmada, söz konusu ürünün aynı işletmede üretildiği tespit edildi.

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, onaysız üretim yapan işletmeye 210 bin 622 TL idari para cezası uyguladı. Ele geçirilen tüm ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu. Şüpheli şahsın daha önce de benzer suçlardan birçok sabıka kaydının bulunduğu, defalarca idari para cezası aldığı ancak mal varlığı bulunmadığı için cezaların tahsil edilemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.