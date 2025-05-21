Gıda Teröristleri Yakalandı: Vatandaşa En Çok Eşek Eti Yedirilen İllerden Olan Sakarya’da Neler Oluyor?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ifşa ettiği firmalara göre Sakarya vatandaşlara en çok tek tırnaklı eti (eşek, at, katır) yediren ikinci il olmuştu.
Sakarya’da bir dere kenarında parçalanmış tek tırnaklı hayvan kemikleri bulundu. Ayrıca bir işletmeye yapılan operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon lira olan 5 ton sahte kaşar peyniri el geçirildi.
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Sakarya, Adana’nın ardından işletmelerinde fazla tek tırnaklı tespit edilen il olmuştu.
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Sahte kaşar peyniri operasyonu
Peynirin içinden eldiven çıkmış.
Gıda sahtekarlarına yapılan baskından görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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