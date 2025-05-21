TÜRKSAT Hazırlık Yapıyor: Türkiye’de 4. GSM Operatörü Olacak İddiası
Kablolu yayın ve internet hizmeti de sunan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Valık Fonu’nun sahibi olduğu TÜRKSAT’ın Türkiye’de 4. GSM operatörü olarak hizmet vermeye başlayacağı iddia edildi.
Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre TÜRKSAT’ın GSM operatörü olarak hizmet vermesini sağlayacak yasa taslağı hazırlanmaya başladı.
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Türkiye’de Vodafone, Turkcell, Türk Telekom’a rakip geleceği iddia edildi.
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Olcay Aydilek’in paylaşımı 👇
TÜRKSAT’ın tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na ait.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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