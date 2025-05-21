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TÜRKSAT Hazırlık Yapıyor: Türkiye’de 4. GSM Operatörü Olacak İddiası

TÜRKSAT Hazırlık Yapıyor: Türkiye’de 4. GSM Operatörü Olacak İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 12:06

Kablolu yayın ve internet hizmeti de sunan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Valık Fonu’nun sahibi olduğu TÜRKSAT’ın Türkiye’de 4. GSM operatörü olarak hizmet vermeye başlayacağı iddia edildi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in iddiasına göre TÜRKSAT’ın GSM operatörü olarak hizmet vermesini sağlayacak yasa taslağı hazırlanmaya başladı.

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Türkiye’de Vodafone, Turkcell, Türk Telekom’a rakip geleceği iddia edildi.

Türkiye’de Vodafone, Turkcell, Türk Telekom’a rakip geleceği iddia edildi.

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaşımına göre, kablolu yayın ve internet hizmeti veren TÜRKSAT’ın 4. GSM operatörü olarak hizmet vermesi için yasa taslağı hazırlanıyor.

Taslağa göre TÜRKSAT’ın GSM olarak hizmet vereceği kablo-yayın hizmetleri ayrılacak ve şirket iletişim sektöründe güçlü bir aktör olmaya çalışacak.

Olcay Aydilek’in paylaşımı 👇

Olcay Aydilek’in paylaşımı 👇
twitter.com

TÜRKSAT’ın tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na ait.

TÜRKSAT’ın tüm hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na ait.

Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türksat hisselerinin tamamının tek sahibi. 

Fon ayıca Turkcell’in yüzde 26,2, Türk Telekom’un ise yüzde 61,68’ine sahip.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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