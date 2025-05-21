TÜRKSAT Hazırlık Yapıyor: Türkiye’de 4. GSM Operatörü Olacak İddiası

Gazeteci Olcay Aydilek’in paylaşımına göre, kablolu yayın ve internet hizmeti veren TÜRKSAT’ın 4. GSM operatörü olarak hizmet vermesi için yasa taslağı hazırlanıyor.

Taslağa göre TÜRKSAT’ın GSM olarak hizmet vereceği kablo-yayın hizmetleri ayrılacak ve şirket iletişim sektöründe güçlü bir aktör olmaya çalışacak.