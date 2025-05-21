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Katolik Kilisesi’nin Korkunç Zenginliği: Dünyanın En Büyük Toprak Sahiplerinden Biriymiş

Katolik Kilisesi’nin Korkunç Zenginliği: Dünyanın En Büyük Toprak Sahiplerinden Biriymiş

Papa Francis
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
21.05.2025 - 11:28

Papa Fransic’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi ile birlikte 69 yaşındaki Robert Francis Prevost yeni Papa olarak seçilmişti.

Son yapılan araştırmaya göre, Katolik Kilisesi’nin malvarlıkları da ortaya çıktı. Katolik Kilisesi farklı farklı piskoposluklar barındırdığı için tam olarak serveti hesaplanamasa da merkez Vatikan’ın yönettiği rakamın 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Kilise ayrıca 5 binden fazla mülke ve 71 ila 81 milyon hektar arasında toprağa sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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Dünyada milyarlarca inanını olan Katolik Kilisesi’nin hesaplanabilen servetinin korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıktı.

Dünyada milyarlarca inanını olan Katolik Kilisesi’nin hesaplanabilen servetinin korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Vatikan’da bulunan kilise merkezinin yönettiği malvarlığının maddi karşılığı 1 milyar doları geçiyor.

Vatikan'a bağlı Apostolik Makam Mal Varlığı İdaresi'nin (APSA) yaptığı son açıklamaya göre, kilise 2023 yılında 52 milyon dolardan fazla kâr elde etmiş, varlıkları ise bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 8 milyon dolar artmıştı.

Roma'daki Piyasa, Kültür ve Etik Araştırmaları Merkezi'ne (MCE) göre Vatikan’ın yönettiği servetin tahmini rakamı yaklaşık bir milyar dolar.

Dünyanın en büyük toprak sahiplerinden biri konumundalar.

Dünyanın en büyük toprak sahiplerinden biri konumundalar.

Vatikan’ın 5 binden fazla mülke sahip olduğu tahmin ediliyor ve bunlardan 84 milyon dolarlık işletme geliri ile yaklaşık 40 milyon dolarlık net yıllık kâr elde ediliyor.

Tüm bu rakamlar yalnızca Vatikan'ın mali sistemine ait; dünyanın dört bir yanındaki diğer Katolik Kilisesi kolları bu hesaplara dahil değil.

Paris merkezli Din ve Sekülerizm Araştırmaları Enstitüsü'ne (IREL) göre, dünya genelinde Katolik Kilisesi'ne ait olan toprakların büyüklüğü 71 ila 81 milyon hektar arasında değişiyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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