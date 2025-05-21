Katolik Kilisesi’nin Korkunç Zenginliği: Dünyanın En Büyük Toprak Sahiplerinden Biriymiş
Papa Fransic’in geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi ile birlikte 69 yaşındaki Robert Francis Prevost yeni Papa olarak seçilmişti.
Son yapılan araştırmaya göre, Katolik Kilisesi’nin malvarlıkları da ortaya çıktı. Katolik Kilisesi farklı farklı piskoposluklar barındırdığı için tam olarak serveti hesaplanamasa da merkez Vatikan’ın yönettiği rakamın 1 milyar dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor. Kilise ayrıca 5 binden fazla mülke ve 71 ila 81 milyon hektar arasında toprağa sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: BBC Türkçe
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Dünyada milyarlarca inanını olan Katolik Kilisesi’nin hesaplanabilen servetinin korkunç boyutlarda olduğu ortaya çıktı.
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Dünyanın en büyük toprak sahiplerinden biri konumundalar.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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