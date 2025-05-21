Katolik Kilisesi’nin Korkunç Zenginliği: Dünyanın En Büyük Toprak Sahiplerinden Biriymiş

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Vatikan’da bulunan kilise merkezinin yönettiği malvarlığının maddi karşılığı 1 milyar doları geçiyor.

Vatikan'a bağlı Apostolik Makam Mal Varlığı İdaresi'nin (APSA) yaptığı son açıklamaya göre, kilise 2023 yılında 52 milyon dolardan fazla kâr elde etmiş, varlıkları ise bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 8 milyon dolar artmıştı.

Roma'daki Piyasa, Kültür ve Etik Araştırmaları Merkezi'ne (MCE) göre Vatikan’ın yönettiği servetin tahmini rakamı yaklaşık bir milyar dolar.