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Zeki Müren'in Sevgilisi İçin Kara Çarşafa Nasıl Girdiğini Detaylarıyla Anlatıyoruz

Zeki Müren'in Sevgilisi İçin Kara Çarşafa Nasıl Girdiğini Detaylarıyla Anlatıyoruz

Eda Aytekin
Eda Aytekin - Gündem Editörü
21.05.2025 - 13:14 Son Güncelleme: 21.05.2025 - 13:18

Zeki Müren'in büyük aşkı için bir zamanlar kara çarşaf ile dolaştığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız size hemen Kürşat Bey ve Zeki Müren arasında yaşanan büyük aşkın detaylarını anlatalım. Buyurun magazin arşivine...

Kaynak: Radi Dikici - 'Zeki Müren' kitabı

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Sanat Güneşi Zeki Müren'in özel hayatı her zaman tartışıldı. Zaten kendisi de bu konuyla değil, sanatıyla gündeme gelmeyi her zaman tercih etti; sadece yaşadığı en büyük aşkı hariç...

Sanat Güneşi Zeki Müren'in özel hayatı her zaman tartışıldı. Zaten kendisi de bu konuyla değil, sanatıyla gündeme gelmeyi her zaman tercih etti; sadece yaşadığı en büyük aşkı hariç...

Zeki Müren, 1962 yılında yaşadığı aşkı isim vermeden sonraki yıllardaki röportajlarında hep anlattı. Öyle ki, anlatırken bile gözleri doldu, boğazı düğümlendi, sözünü devam ettiremedi. O ünlü aşkı, Pilot Üsteğmen Kürşat Bey'den başkası değildi.

Her şey Zeki Müren'in müdavimi olduğu Cihangir Sauna'da başladı. Günlerden bir gün yine saunada buhar banyosu yapan Paşa, o gün hayatının aşkıyla karşılaştı.

Her şey Zeki Müren'in müdavimi olduğu Cihangir Sauna'da başladı. Günlerden bir gün yine saunada buhar banyosu yapan Paşa, o gün hayatının aşkıyla karşılaştı.

Aslında Kürşat Bey, hayranı olduğu Zeki Müren'i nerede bulabileceğini araştırmış ve nihayet sauna fikrine ulaşmıştı. Kürşat Bey, hayran olduğu bir sanatçıyla tanışmaya çalışırken Zeki Müren genç subaya çoktan aşık olmuştu bile.

Müren, bütün prensiplerini bozarak Kürşat Bey'i evine yemeğe çağırmıştı. İşte o günden sonra da tam 8 sene sürecek bir aşk hikayesi başladı.

Müren, bütün prensiplerini bozarak Kürşat Bey'i evine yemeğe çağırmıştı. İşte o günden sonra da tam 8 sene sürecek bir aşk hikayesi başladı.

Zeki Müren ve Kürşat Bey, gece yarısı olduğu zaman dışarı çıkıyor, yağmur çamur demeden sabahlara kadar dolaşıyordu. Ama birlikte görünmemek için oldukça fazla çaba sarf etmeleri gerekiyordu. Aşık çift birbirleriyle daha çok vakit geçirmek için Kürşat Bey'in Bandırma'daki birliğine yakın bir ev tuttu. Evi, Zeki Müren'in yardımcısı Berin Hanım kendi adına tutmuştu.

Peki Zeki Müren sevgilisiyle buluşacağı o eve nasıl girecekti? Parlak fikir yine Zeki Müren'in kendisinden geldi: Çarşaf giymek!

Peki Zeki Müren sevgilisiyle buluşacağı o eve nasıl girecekti? Parlak fikir yine Zeki Müren'in kendisinden geldi: Çarşaf giymek!

Hemen çarşıdan kara bir çarşaf alındı. Zeki Bey çarşafını üstüne geçiriyor, Berin Hanım arabayı kullanıyor, tenha bir saatte Bandırma'ya giriş yapılıyor ve gizlice Kürşat Bey ile buluşuluyordu.

Bu 8 yıllık aşk her iki taraf için de o kadar ızdırap doluydu ki, sonunda çift ayrıldı. Kürşat Bey de evlenip Kanada'ya yerleşti. Zeki Müren'in ölümünde, Kürşat Bey'in Müren'in cansız bedeniyle vedalaşmak için Kanada'dan geldiği söylenir.

Bu 8 yıllık aşk her iki taraf için de o kadar ızdırap doluydu ki, sonunda çift ayrıldı. Kürşat Bey de evlenip Kanada'ya yerleşti. Zeki Müren'in ölümünde, Kürşat Bey'in Müren'in cansız bedeniyle vedalaşmak için Kanada'dan geldiği söylenir.

Müren o aşkını gazeteci Mete Akyol'a şöyle anlatmıştı:

'Ben sekiz sene, 1962’den 1970’e kadar, büyük bir sarhoşluk içinde bir aşk yaşadım. Allah bana bir daha öyle aşk nasip etmesin. Çünkü bu kalbim dayanamaz aşkın öylesine. O günlere dönüyorum, düşünüyorum da… O nasıl bir çileymiş. Acılı bir yemek gibi. Yemeğin acılısını bilmiyorum ama, aşkın acısını tattım, aşkın acısını çok iyi biliyorum. Düşünemiyorum, hayatta öylesine bir aşka ikinci kez katlanabileceğimi. Onun için, âşık olmak için değil, olmamak için Tanrı’ya yalvarıyorum. Çünkü aşkın yaşı yok. Hem sonra insan çiçeği de sevmeli, güzel renkli kelebeği de sevmeli, güzel kanaryayı da sevmeli, güzel bir denizi de güneşli bir günü de sevmeli, belki yağmurlu bir günde de yaratan varlığı sevmeli. Yani Yunus Emre’nin felsefesine tapıyorum.'

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Eda Aytekin
Eda Aytekin
Gündem Editörü
Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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