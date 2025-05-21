Zeki Müren'in Sevgilisi İçin Kara Çarşafa Nasıl Girdiğini Detaylarıyla Anlatıyoruz
Zeki Müren'in büyük aşkı için bir zamanlar kara çarşaf ile dolaştığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız size hemen Kürşat Bey ve Zeki Müren arasında yaşanan büyük aşkın detaylarını anlatalım. Buyurun magazin arşivine...
Kaynak: Radi Dikici - 'Zeki Müren' kitabı
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Sanat Güneşi Zeki Müren'in özel hayatı her zaman tartışıldı. Zaten kendisi de bu konuyla değil, sanatıyla gündeme gelmeyi her zaman tercih etti; sadece yaşadığı en büyük aşkı hariç...
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Her şey Zeki Müren'in müdavimi olduğu Cihangir Sauna'da başladı. Günlerden bir gün yine saunada buhar banyosu yapan Paşa, o gün hayatının aşkıyla karşılaştı.
Müren, bütün prensiplerini bozarak Kürşat Bey'i evine yemeğe çağırmıştı. İşte o günden sonra da tam 8 sene sürecek bir aşk hikayesi başladı.
Peki Zeki Müren sevgilisiyle buluşacağı o eve nasıl girecekti? Parlak fikir yine Zeki Müren'in kendisinden geldi: Çarşaf giymek!
Bu 8 yıllık aşk her iki taraf için de o kadar ızdırap doluydu ki, sonunda çift ayrıldı. Kürşat Bey de evlenip Kanada'ya yerleşti. Zeki Müren'in ölümünde, Kürşat Bey'in Müren'in cansız bedeniyle vedalaşmak için Kanada'dan geldiği söylenir.
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Uzun yıllardır Onedio’da yaratıcı içerik editörlüğü yapmaktayım. Aynı zamanda Onedio YouTube kanalında "Bana Bi Anlat" programını hazırlayıp sunuyorum. Bir dönem editörlüğün yanısıra ulusal yayın yapan özel bir radyoda program yaptım, daha sonra sahnede talk şov gösteri dünyasına adım attım. Daha önce dijital yayın yapan platformlardaki diziler için içerik editörlüğü ve senaryo katkılarında bulundum. Ayrıca tanınmış müzik gruplarının kliplerinde sanat yönetmenliği de yaptım. Editörlüğe başlamadan önce çeşitli kolektif kitaplar için yazdığım yayımlanmış yazılarım da bulunmaktadır. Arşiv karıştırmak ve müzik araştırmaları yapmak hayatımın en sevdiğim uğraşlarından. Yazı yazmanın ise dünyaya geliş sebebim olduğunu düşünüyorum.
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