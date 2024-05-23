Zeki Müren'in Kimsenin Bilmediği Estetik Ameliyatının Ayrıntıları ve Yaşadığı Ölüm Korkusu

Ameliyatın detaylarını da şu şekilde özetleyelim: Kulak arkası ve saç diplerinden yüz derisi çekilip gerdirilmiş. Gıdıdan liposuction'a benzer bir yöntemle yağ alınmış. Elmacık kemikleri törpülenip daha yuvarlak bir yüz hattı oluşturulmuş. Burundaki eğim doğal bir şekilde düzeltilmiş ve burun delikleri daraltılmış.