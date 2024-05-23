Zeki Müren'in Kimsenin Bilmediği Estetik Ameliyatının Ayrıntıları ve Yaşadığı Ölüm Korkusu
Zeki Müren'in Kimsenin Bilmediği Estetik Ameliyatının Ayrıntıları ve Yaşadığı Ölüm Korkusu
Sanat güneşimiz Zeki Müren bizim için kusursuzdu. Peki ya kendisi için? Galiba pey öyle değilmiş ki bu estetik ameliyatları olmuş. Fakat neler yaptırmış neler... Buyurun bakalım detaylara.
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O belki de dünyaya düşmüş bir yıldız parçası. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da eşi benzeri olmayan bir sanatçı Zeki Müren.
Müziğinin dışında kostümleri ve zarafetiyle de çoğumuz için ilham veren, kusursuz bir sanatçıydı Müren. Fakat galiba kendisi yeterince kusursuz olmadığını düşünüyormuş bir zamanlar. Neden mi?
Çünkü yüzündeki bazı noktalar gözüne batmış ve 1980 yılında estetik ameliyat olmak için Paris'in yolunu tutmuş. Ameliyatı dünyaca ünlü yıldızlar Elizabeth Taylor ve Sophia Loren’in operasyonlarını da yapan Dr. Rudolphe Troque gerçekleştirmiş.
Müren için ameliyat o kadar da kolay olmamış. Hatta o kadar korkmuş ki, sevgili annesine bir mektup yazıp ameliyat masasından kalkmadığı takdirde mirasının yoksullara bırakılmasını vasiyet etmiş.
Gerçekten de ameliyat yaklaşık 8 saat sürmüş. Yani şu anki durumu düşünüce estetik operasyon için oldukça uzun bir süre. Paşamız bakın nerelerini yaptırarak ülkeye dönmüş?
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Bakın mesela bu fotoğraf ameliyattan önce, 1978 yılına ait
Bu da ameliyattan sonra 1982 yılına ait albümünün kapağı. Nasıl ama? Fark var değil mi?
Zeki Müren'in hangi haline bakarsanız bakın, o kocaman anlam taşıyan bakışlardan ve olağanüstü zarafetten başka bir şey görmeniz mümkün değil. İyi ki bizlere değip geçmişsin Zeki Müren...
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