Sağlığa Zararlı Oyuncak İfşa Edildi! Çocukların ve Büyüklerin Keyifle Oynadığı Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor
Çocukların hatta bazı büyüklerinden oynamaktan keyif aldığı oyuncaklardan biri olan ‘yumuşak oyuncağın’ piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sağlık riski barındıran yumuşak oyuncağın satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor.
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Ticaret Bakanlığı’nın satışını yasakladığı ve piyasadan toplatılması kararı verdiği ürünlere bir yenisi daha eklendi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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