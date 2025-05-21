Sağlığa Zararlı Oyuncak İfşa Edildi! Çocukların ve Büyüklerin Keyifle Oynadığı Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Açıklanan ürünlerden biri de hem çocukların hem de büyüklerin oynarken keyif aldığı ‘yumuşak oyuncak’. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu oyuncağın sağlığa zararlı olduğu o nedenle de piyasadan derhal toplatılması kararı verildiği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı “Aslan” markalı minik basamak ve “Rumex” markasına ait katlanabilir masanın piyasadan toplatılması kararı vermişti.