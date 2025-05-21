onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Sağlığa Zararlı Oyuncak İfşa Edildi! Çocukların ve Büyüklerin Keyifle Oynadığı Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Sağlığa Zararlı Oyuncak İfşa Edildi! Çocukların ve Büyüklerin Keyifle Oynadığı Oyuncak Piyasadan Toplatılıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.05.2025 - 14:57

Çocukların hatta bazı büyüklerinden oynamaktan keyif aldığı oyuncaklardan biri olan ‘yumuşak oyuncağın’ piyasadan toplatılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre sağlık riski barındıran yumuşak oyuncağın satışı yasaklandı piyasadan toplatılıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ticaret Bakanlığı’nın satışını yasakladığı ve piyasadan toplatılması kararı verdiği ürünlere bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı’nın satışını yasakladığı ve piyasadan toplatılması kararı verdiği ürünlere bir yenisi daha eklendi.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı.

Açıklanan ürünlerden biri de hem çocukların hem de büyüklerin oynarken keyif aldığı ‘yumuşak oyuncak’. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu oyuncağın sağlığa zararlı olduğu o nedenle de piyasadan derhal toplatılması kararı verildiği belirtildi. 

Geçtiğimiz günlerde de Ticaret Bakanlığı “Aslan” markalı minik basamak ve  “Rumex” markasına ait katlanabilir masanın piyasadan toplatılması kararı vermişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mehmet Akgül

Temizlik malzemesi diye satılan diş macunlarını bile ağzımıza kadar sokuyoruz. Bunların B12 eksikliğine neden olduğunu bilen kaç kişi var? Peki B12 eksikliği... Devamını Gör