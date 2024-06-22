21 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Haziran'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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MasterChef yarışmasının ünlü şefi Somer Sivrioğlu, son dönemlerde aşk hayatı ile sık sık gündeme geliyor. Adı son olarak Ayşe Özyılmazel ile aşk iddialarına karışan ünlü şeften yeni sevgilisiyle poz geldi!
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Ünlü şarkıcı Ceylan Ertem, yaklaşık 3 yıldır neden Yıldız Tilbe şarkılarını söylemediği konusuna paralar boyu açıklık getirdi!
Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en komik tweetleri sizler için derledik!
Geçtiğimiz günlerde Demet Akalın, kuzeninin köpek saldırısı sonucunda vefat ettiğini açıklayan bir paylaşım yapmış daha sonra da ünlü şarkıcının her yıl aynı paylaşımı yapması dikkat çekmişti. Ünlü ismin kuzeni katıldığı canlı yayında gerçekleri açıklayarak Demet Akalın'ın ifadelerinin gerçek olmadığını belirtti.
Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti. Bugün oynanacak Türkiye-Portekiz maçı öncesi milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin'in taraftarı coşturduğu anlar olay oldu.
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Radikal bir kararla kızıl olan Melek Mosso'nun yeni tarzını sizlerle birlikte oyluyoruz!
Bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yine samimiyetsiz bulundu. İkilinin görüntüleri resmen topa tutuldu!
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, yaşadığı sağlık sorunu sebebiye Kızılcık Şerbeti kadrosundan ayrılmış, yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan diziye dahil olmuştu hatırlarsanız. Bir süredir ortalarda görünmeyen ünlü oyuncunun dün bir TikTok videosunda ortaya çıkması ise herkesi şaşırtmıştı. Tanrıöğen'in videosunun izinsiz çekildiği ortaya çıktı.
Son dönemeki konserleri ve sahne kıyafetlerinin "özensiz" bulunması yüzünden eleştirilen Aleyna Tilki geçtiğimiz günlerdeki sahnesiyle yine manşetlere taşındı. Sahnede şarkıyı tam söylemeyen genç şarkıcının "Rakkas" yorumu topa tutuldu adeta!
'Afili Aşk' ve 'Teşkilat' gibi dizilerle son dönemin en gözde oyuncularından biri olan Çağlar Ertuğrul, milli takım formasıyla yaptığı son paylaşımla herkesi güldürdü. Kendisi gibi oyuncu olan meslektaşları tarafından yorum yağmuruna tutulan oyuncu sosyal medyayı yıktı geçti!
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