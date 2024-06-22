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Milli Takım Marka Elçisi Yağmur Tanrısevsin Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Taraftarı Coşturdu!

Milli Takım Marka Elçisi Yağmur Tanrısevsin Türkiye-Portekiz Maçı Öncesi Taraftarı Coşturdu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
22.06.2024 - 19:23

Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti. Bugün oynanacak Türkiye-Portekiz maçı öncesi milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin'in taraftarı coşturduğu anlar olay oldu.

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Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti.

Euro 2024'te F grubunda mücadele eden Türkiye, ilk maçta Gürcistan'ı 3-1'le geçmişti.

Bugün oynanacak Türkiye-Portekiz maçının sonucu da merakla beklenirken milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin'in taraftarı coşturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bugün oynanacak Türkiye-Portekiz maçının sonucu da merakla beklenirken milli takım marka elçisi Yağmur Tanrısevsin'in taraftarı coşturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte Yağmur Tanrısevsin'in taraftarla birlikte coştuğu anlar 👇🏻

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