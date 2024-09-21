21 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
21 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 21 Eylül Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Jose Mourinho ile Röportaj Yapmaya Çalışırken Çeviri Programı Kullanan Muhabir Teknik Direktörü Sinirlendirdi
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Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.
MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 21 Eylül akşamı yayınlanan programda haftanın 7. ve son eleme adayı belli oldu.
Bağcılar'da Kutlama Yapan Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Formalı İki Kadının Üzerine Yürüdü
Biliyorsunuz ki düğün sezonu bitmek üzere. Bu yaz da her yaz olduğu gibi sayısız düğüne şahit olduk. Kimileri planlı kimileri acele evlendi. Kimileri de bebek beklerken gelinlik giydi! Biz de önce anne-baba sonra karı-koca olarak hamileyken nikah masasına oturan ünlü isimleri sizler için derledik!
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçın ardından Yunus Akgün'ün paylaşımına Kerem Aktürkoğlu'ndan olay yanıt geldi. Yanıtın hedefindeki isim Mert Hakan Yandaş'tı.
Galatasaray'ın 3-1'lik Fenerbahçe zaferi sosyal medyada da ses getirdi. Taraftarlar ve yorumcular sosyal medyada derbinin goygoyunu, analizini, keyfini ve üzüntüsünü bir arada yaşadı.
Galatasaray'da oynadığı dönemlerde derbilerin unutulmaz ismi olan Melo, bu özelliğini halen sürdürüyor. Derbi sonrası yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.
Bir Gurbetçinin Türkiye'deki Hemşireler ile İlgili Söyledikleri Tepki Çekti: "Kendilerini Doktor Sanıyorlar”
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasını ilk günden bu yana yakından takip eden şarkıcı Gülben Ergen, cinayet şüphelilerinden anne Yüksel Güran’a çok ağır sözler geldi. Gülben Ergen, Narin’in annesine “Bu kadının Allah’ı olduğuna inanmıyorum, 1 aydır kan kustuk! Kızına karşı dürüst ol be kadın!” Dedi.
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, dün sahne aldığı mekanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının dün gece şarkı söylediği anların görüntüleri ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.
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