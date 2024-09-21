70 Yaşındaki Adam, Yaptığı Uygunsuz Hareketlerle Parktaki Çocukları Taciz Etti

Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.