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70 Yaşındaki Adam, Yaptığı Uygunsuz Hareketlerle Parktaki Çocukları Taciz Etti

70 Yaşındaki Adam, Yaptığı Uygunsuz Hareketlerle Parktaki Çocukları Taciz Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
21.09.2024 - 23:42

Şişli'de yaşlı bir adam, evinin penceresinden uygunsuz hareketlerde bulunarak parkta oynayan çocukları taciz etti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri kapsamında serbest bırakıldı.

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Olay, 19 Eylül'de Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Adamın uygunsuz davranışlarını fark eden başka bir kişi ise o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Olay, 19 Eylül'de Şişli'nin Eskişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, evinin penceresinden parkta oynayan çocuklara bakarak uygunsuz hareketlerde bulundu. Adamın uygunsuz davranışlarını fark eden başka bir kişi ise o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından polis ekipleri inceleme başlattı.

Kimliği belirlenen K.K. (70) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Kimliği belirlenen K.K. (70) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli "hayasızca hareket - çocuğun cinsel istismarı" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
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