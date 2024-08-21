21 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
21 Ağustos'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Geçtiğimiz gün verdiği konserde Ajda Pekkan'ı taklit etmeye karar veren Işın Karaca, Süperstar'ın estetikleriyle alay ettiği anlarla büyük tepki çekti.
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Reha Muhtar, evinde düşüp beyin kanaması geçirip yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Muhtar’ın oğlu Poyraz’ın, eski eşi Nilüfer ve evlatlık kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğu iddiaları gündeme gelmişti. Deniz Uğur, mağduriyetini duyurunca Nilüfer, iddiaları yalanlamış ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtmişti. Gülben Ergen ise sosyal medya üzerinden olaylara yaptığı 'sağduyulu' açıklama ile gündeme geldi.
Ünlü oyuncu Birce Akalay, meslektaşı ve sevgilisi Hakan Kurtaş ile birlikte Ege’nin güzelliklerini keşfetmek üzere tatil kaçamağına çıktı. Birce Akalay, tatilin tadını çıkardıkları anları sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Reha Muhtar’ın geçirdiği kaza sonrası yoğun bakıma alınması, uzun süredir gündemden düşmüyor. Kazanın ardından başlayan aile savaşı, eski eşi Deniz Uğur’un, Muhtar’ın diğer eski eşi Nilüfer’in kızıyla öz oğlu Poyraz’ı kaçırdığı iddialarıyla daha da hararetlendi. Bu tartışma, şarkıcı Nilüfer’in konuyla ilgili yaptığı açıklamalarla iyice alevlendi. Nilüfer, birçok ünlü isimden destek alırken, Seren Serengil’in konuya yönelik sert çıkışı olay oldu.
Reha Muhtar evde kaza geçirip yoğun bakıma alındığından beri bitmek bilmeyen aile savaşı gündemin göbeğine oturmuştu. Eski eşi Deniz Uğur'un, öz oğlu Poyraz'ı Muhtar'ın diğer eski eşi Nilüfer'in kızıyla beraber kaçırdığı iddiasıyla başlayan konu geçtiğimiz dakikalarda kapandı. Mahkeme kararı çıktı, Poyraz'ın yerinin beklendiği üzere annesinin yanı olduğuna karar verildi.
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Deniz Uğur'un Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Poyraz Muhtar, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak annesinin yanına dönmek istemediğini açıkladı. Paylaşımına, Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı da etiketledi.
Gökhan Çıra'nın, taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddia edilen kızı Selenay'la pozu büyük olay oldu. Hadsiz yorumların havada uçuşmasından sonra ilk kez açıklama yapan Selin Ciğerci içini dökerken bir yandan da ağır sözler söyledi.
Türkücü Ceylan uçakta karşılaştığı Nejat İşler'le bir selfie çekip takipçileriyle paylaştı. Ancak abartılı filtre yüzünden Nejat İşler'i kimse tanıyamadı.
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