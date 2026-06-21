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2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.06.2026 - 23:26
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İspanya ve Japonya'nın damga vurduğu Dünya Kupası gününün ardından yeni gün programı da dolu dolu. Vozinha hayranlarının bir kez daha TV başına geçeceği günde üç maç izleyeceğiz. Dördüncü maçın başlama saati 00.00 olacak.

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Vozinha tribünü ekran başına...

Vozinha tribünü ekran başına...

Günün ilk maçında 01.00'de Uruguay ve Yeşil Burun karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları'nın fenomen kalecisi Vozinha'yı bu maçta farklı gözle izleyeceğiz. 

04.00'te ise Salah hayranları MısırYeni Zelanda karşısında izleme fırsatı bulacak. 

Akşam ise son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ve Messi ekranlara gelecek. Arjantin'in rakibi bu kez biraz daha dişli olacak ve Avusturya karşısında 3 puan arayacaklar. 

Gecenin son maçı 00.00'da oynanacak. Fransa ve Irak karşı karşıya gelecek. Hava şartlarının tehdit ettiği maçın başlangıç saatinde gözler hem TV'de hem de hava durumunda olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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