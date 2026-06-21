2026 Dünya Kupası Maç Programı: Dünya Kupası’nda Bugün Hangi Maçlar Var?

Günün ilk maçında 01.00'de Uruguay ve Yeşil Burun karşı karşıya gelecek. Yeşil Burun Adaları'nın fenomen kalecisi Vozinha'yı bu maçta farklı gözle izleyeceğiz.

04.00'te ise Salah hayranları Mısır'ı Yeni Zelanda karşısında izleme fırsatı bulacak.

Akşam ise son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ve Messi ekranlara gelecek. Arjantin'in rakibi bu kez biraz daha dişli olacak ve Avusturya karşısında 3 puan arayacaklar.

Gecenin son maçı 00.00'da oynanacak. Fransa ve Irak karşı karşıya gelecek. Hava şartlarının tehdit ettiği maçın başlangıç saatinde gözler hem TV'de hem de hava durumunda olacak.