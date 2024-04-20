20 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
20 Nisan Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 20 Nisan Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin çiçeği burnunda belediye başkanı Ali Kamil Soyuak’ın ilk icraatlarından biri makam arabasını satılığa çıkarmak oldu. İkinci el sitesinden eski yönetimden kalan makam aracını satılığa çıkaran yeni başkan, ilanın açıklamasına “İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı” ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Son haftalarda sık sık sakatlıklarla gündeme gelen sarı-lacivertli kulüp, fizyoterapist Lenka Jurisicova'yı transfer etti.
Portakal Çiçeği Festivali'ne Giden Melis Sezen'in Seyhan Nehri'nin Üstünde Voleybol Oynadığı Anlar Olay Oldu!
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Vitesse'ye lisans yeterliliklerini sağlayamadığı gerekçesiyle 18 puan silme cezası verildi. Kulüp, -1 puana geriledi ve 35 yıl sonra küme düştü.
Uğur Dündar'a babalık davası açan Dilara Gülatan, DNA testinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle Adli Tıp Kurumu'na itiraz etti.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'İğrenç bir his tarif et' notuyla bir gönderi paylaştı. Bu gönderiye gelen cevaplar ise hepimizi uzun uzun uzaklara daldırdı.
Sarıyer’de bulunan İstinyePark Alışveriş Merkezi’nin otoparkında bir araçta yangın çıktı. AVM'nin içerisini duman kaplarken, vatandaşlar tahliye edildi.
İstanbul'da Yoğun Rüzgar ve Fırtınanın Etkisiyle Harem-Sirkeci Arabalı Vapurunda Korkutan Anlar Yaşandı
Ağustos Böceklerinin Ömrünün 4 Hafta Olduğunu Öğrenince Hem Karıncaya Hem La Fontaine'ne Bilenen Kadın
14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikteliğini sonlandıran Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.
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Vakıfbank forması giyen Zehra Güneş, Vodafone Sultanlar Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından sakatlığı için İtalya'daki bir fizik tedavi merkezine gitti. Milli voleybolcu, tedavisinin devam ettiğini belirtti.
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