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Gelibolu’da Yeni Başkan Makam Aracını Satıyor: “Yedek Anahtarını Bulamadık, Eski Başkana Sormak Lazım”

Gelibolu’da Yeni Başkan Makam Aracını Satıyor: “Yedek Anahtarını Bulamadık, Eski Başkana Sormak Lazım”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
20.04.2024 - 23:44

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin çiçeği burnunda belediye başkanı Ali Kamil Soyuak’ın ilk icraatlarından biri makam arabasını satılığa çıkarmak oldu. İkinci el sitesinden eski yönetimden kalan makam aracını satılığa çıkaran yeni başkan, ilanın açıklamasına “İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı” ifadeleri yer aldı.

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31 Mart seçimlerinde CHP’den yönetimi devralan AK Parti yönetiminin ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu.

31 Mart seçimlerinde CHP’den yönetimi devralan AK Parti yönetiminin ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu.

Başkan’ın makam aracı ikinci el sitesinde sarışa çıkarıldı. İlanda ise çok farklı ifadeler kullanıldı. İşte o açıklama:

Başkan’ın makam aracı ikinci el sitesinde sarışa çıkarıldı. İlanda ise çok farklı ifadeler kullanıldı. İşte o açıklama:

'Hastasına doktordan temiz makam aracı' başlığıyla bir ilan sitesinde satışa çıkarılan araca yönelik açıklama kısmındaki şu ifadelere ise dikkat çekti; 

'Ön takım bakım istiyor, çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk.

İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım.

Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı.

Camlar filmli, eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi.

Nakit ihtiyacından acil satılık, belediyenin çok borcu var.

Piyasada tanınan, bilinen bir araçtır. Tüm ilgiyi üzerinizde toplayabilirsiniz.

İstediğiniz ustaya gösterebilirsiniz, zaten Gelibolu Küçük Sanayi Sitesi esnafı arabayı yakından tanır.

Yedek anahtarını bulamadık, eski başkana sormak lazım.

25.000 TL tramer kaydı var. Sol çamurluk değişen.

Araç başında pazarlık yapılır.

Takas yalnızca halka hizmet edecek Mobil İkram Araçları ile yapılır.'

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