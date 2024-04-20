Gelibolu’da Yeni Başkan Makam Aracını Satıyor: “Yedek Anahtarını Bulamadık, Eski Başkana Sormak Lazım”
Gelibolu’da Yeni Başkan Makam Aracını Satıyor: “Yedek Anahtarını Bulamadık, Eski Başkana Sormak Lazım”
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinin çiçeği burnunda belediye başkanı Ali Kamil Soyuak’ın ilk icraatlarından biri makam arabasını satılığa çıkarmak oldu. İkinci el sitesinden eski yönetimden kalan makam aracını satılığa çıkaran yeni başkan, ilanın açıklamasına “İçerisinde sigara içildi mi bilemiyoruz, eski başkana sormak lazım. Eski başkan halktan uzaktı, muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı” ifadeleri yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
31 Mart seçimlerinde CHP’den yönetimi devralan AK Parti yönetiminin ilk icraatı makam aracını satışa çıkarmak oldu.
Başkan’ın makam aracı ikinci el sitesinde sarışa çıkarıldı. İlanda ise çok farklı ifadeler kullanıldı. İşte o açıklama:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın