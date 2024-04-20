20 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
20 Nisan'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Gündem uzun süredir fenomenlere açılan davalarla sallanıyor hepimizin bildiği gibi. Önce Polatlar, sonra Tayyargiller derken gözler sosyal medya hesaplarından gösterişli hayatlarını paylaşan ve ürün çıkartan insanlara döndü. Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz de bu süreçte birçok hukuki süreçle baş başa kalmıştı. Büyük aileleriyle ve üç kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla da göze batan Özlem Öz dördüncü çocuğunu kucağına aldı.
Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, yine ve yeniden sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bu sefer "koca koca adamlar" diyerek birden çok kişiyi hedef aldı.
Annesini aramak için Müge Anlı'ya katılan Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden olan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, yine ve yeniden sosyal medya hesabından ateş püskürdü. Bu sefer "koca koca adamlar" diyerek birden çok kişiyi hedef aldı.
Metin Akpınar'ın evlilik dışı dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı'nın programına çıkmış, ve yaptığı açıklamalarla ortalık iyice karışmıştı. Geçtiğimiz saatlerde Suphiye Orancı'nın en büyük kızı Furaye sessizliğini ilk kez bozdu!
Uzun süredir İtalya'da olan ve mesleğini de yurt dışında icra etmeye devam eden Can Yaman'ın sosyal medya hesabından bir takipçisine verdiği cevap "bu ne ego?" dedirtti.
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Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın cezaevine girmeden önce bir magazin sayfasına küfrettiği ve ölüm tehditlerinde bulunduğu gündeme gelmişti hatırlarsanız. Hatta Dilan Polat'a bu nedenle 7 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. Polat'ın kavgalı olduğu magazin sayfası sahibi ünlü ismin kendisine gönderdiği mesajları yayımladı.
Son günlerde yaptığı göndermeler ile gündeme gelen Cem Yılmaz'ın son olarak nafaka krizi hakkında yaptığı yorumu konuşmuştuk hatırlarsanız. Demet Akalın, "Benimki nafaka değil madafaka" diyen Cem Yılmaz'a yaptığı yorum ile adeta ayar verdi!
Reynmen'in 'Renklensin' şarkısının lansman klibinde giydiği tişörtün fiyatı ortaya çıktı! Reynmen'in tişörtünün fiyatı resmen dudak uçuklattı!
Bir süre önce yollarını ayıran Aras Bulut İynemli ve Bige Önal gündemi bimiyor. Muhabirlerin Bige Önal'a sorduğu Aras Bulut İynemli ile Buse Meral sorusu dillere fena düştü!
14 yıldır müzisyen Sarp Maden ile birlikteliğini sonlandıran Şevval Sam, geçtiğimiz aylarda yeni bir ilişkiye başladığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi.
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