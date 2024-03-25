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2 Yıllık Sevgilisine Sarılmak İçin İzin İsteyen Adam Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

2 Yıllık Sevgilisine Sarılmak İçin İzin İsteyen Adam Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

Sosyal Medya Tiktok ilişki
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 14:28

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TikTok'ta bir kadının, '2 yıllık ilişkinde hala sarılmak için izin isteyen bi sevgili' diyerek yaptığı paylaşım Twitter'da (X) tartışma konusu oldu.

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Sevgilisi ile 2 yıllık bir birliktelikleri olduğunu belirten kadının yaptığı paylaşımda çiftin birbirlerine sarıldıkları romantik anlar görülüyor.

Sevgilisi ile 2 yıllık bir birliktelikleri olduğunu belirten kadının yaptığı paylaşımda çiftin birbirlerine sarıldıkları romantik anlar görülüyor.

Romantik anlardan önce ise erkek, 2 yıllık sevgilisine sarılabilmek için izin isterken görülüyor.

Romantik anlardan önce ise erkek, 2 yıllık sevgilisine sarılabilmek için izin isterken görülüyor.

Sevgilisine sarılmak için izin isteyen erkeğin o anları ise Twitter'da kimine göre romantik bulunurken kimine göre ise yapılmaması gereken bir hareket olarak yorumlandı.

Sevgilisine sarılmak için izin isteyen erkeğin o anları ise Twitter'da kimine göre romantik bulunurken kimine göre ise yapılmaması gereken bir hareket olarak yorumlandı.

İşte o çiftin tartışma konusu olan görüntüleri: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇

O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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