2 Yıllık Sevgilisine Sarılmak İçin İzin İsteyen Adam Sosyal Medyada Tartışma Konusu Oldu

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Sevgilisi ile 2 yıllık bir birliktelikleri olduğunu belirten kadının yaptığı paylaşımda çiftin birbirlerine sarıldıkları romantik anlar görülüyor.
Romantik anlardan önce ise erkek, 2 yıllık sevgilisine sarılabilmek için izin isterken görülüyor.
Sevgilisine sarılmak için izin isteyen erkeğin o anları ise Twitter'da kimine göre romantik bulunurken kimine göre ise yapılmaması gereken bir hareket olarak yorumlandı.
İşte o çiftin tartışma konusu olan görüntüleri: 👇
O görüntülere gelen yorumlar: 👇
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