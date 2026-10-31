2-8 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi
İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, Osmanlı'nın son döneminde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Geleneksel tiyatroyu çağdaş bir yaklaşımla ele alan oyun müzik, dans ve şiirle süsleniyor.
Hisseli Harikalar Kumpanyası
Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Haldun Dormen'in yazdığı oyunda kumpanyanın sahibi maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.
Ceza Kanunu
Sevgilisinin evindeyken polis baskınına uğrayan çapkın zengin Amberi Bey, bir polisi tokatlayınca bir ay hapse mahkum oluyor. Karısının durumu öğrenmesinden korkan Amberi, para karşılığında yerine hapse girecek bir okul arkadaşı buluyor. 1920'lerin İstanbul'unda geçen oyun bir dolantı komedisi.
Tarih: 8 Kasım Pazar, 20.00
Mekan: Ankara Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi
Tür: Komedi
Oyuncular: Azer Can Okutan, Serkan Yaşar, Kadir Çöklü, Gülay Çetin
Süre: 110 dakika
Yaş sınırı: 14+
Oğul
Florian Zeller üçlemesinin ikinci oyunu, yetişkinliğe geçmek üzere olan bir gencin hayata ve çevresine dair sorgulamalarını anlatıyor. Oyun, ergenlik deyip geçilen fırtınalı dönemin bir aileyi nasıl sarsabildiğini gösteriyor.
Satranç
Stefan Zweig'ın eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalmak için zihnine sığındığı satrancın zamanla bir takıntıya dönüşmesini anlatıyor. Süleyman Ceylan'ın yönettiği yapım yalnızlık, hafıza ve deliliğin sınırlarında geziniyor.
Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00
Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi
Tür: Gerilim, psikolojik dram
Süre: 70 dakika
Yaş sınırı: 13+
Olağanüstü Bir Gece
Stefan Zweig'ın öyküsünden uyarlanan tek kişilik oyun, bir gecede değişen bir hayatın hikayesini anlatıyor. Barbaros Uzunöner, insanın yalnızlığına, tutkularına ve yeniden hissetme arzusuna kimi zaman duygusal kimi zaman ironik bir dille ışık tutuyor.
Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00
Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi
Oyuncu: Barbaros Uzunöner
Etekler ve Pantolonlar
Yedinci sezonundaki ödüllü oyunda Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor. Kocasının kendisini aldattığını anlatan Nurcan intikam almak için Aysel'den yardım istiyor ve ikilinin kurduğu plan işleri iyice karıştırıyor.
Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00
Mekan: Başkent Sanat Merkezi Nata Vega
Tür: Komedi
Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç
Süre: 80 dakika
Yaş sınırı: 12+
Şatonun Altında
Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarlanan yapım, hikayeyi sayısız savaşa tanık olmuş iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun palyaçolukla fiziksel tiyatroyu buluşturuyor.
Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.00
Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon
Tür: Absürt
Oyuncular: Gülden Arsal, Pınar Akkuzu
Süre: 75 dakika
Yaş sınırı: 16+
Paris'te Aşk-ı Derun
Geleneksel Türk tiyatrosunu kanto ve fasılla buluşturan oyunda, Paris'te gizlice evlenen Leyla Hanım ile Narçın Bey durumu ailelerine açıklıyor. Birbirinden nefret eden aileler aynı evde buluşunca işler iyice karışıyor.
Kadınlar, Filler ve Saireler
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda komşu olan üç kadının trajikomik hikayesini anlatıyor. Terk edilen, çocuk sahibi olmak isteyen ve yalnızlıkla boğuşan kadınların yolları aynı kapının önünde kesişiyor.
Tarih: 3 ve 4 Kasım, 20.00
Mekan: Etimesgut CKM Sahnesi
Tür: Yetişkin oyunu
Oyuncular: Filiz Demiralp, Gül Öz, Nilüfer Bayraktutan, Betül Efe
Süre: 100 dakika
Yaş sınırı: 12+
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