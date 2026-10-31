2-8 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, Osmanlı'nın son döneminde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Geleneksel tiyatroyu çağdaş bir yaklaşımla ele alan oyun müzik, dans ve şiirle süsleniyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

Mekan: CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon

Tür: Yetişkin oyunu

Oyuncu: Cengiz Toraman

Süre: 75 dakika

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Haldun Dormen'in yazdığı oyunda kumpanyanın sahibi maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.

Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.00

Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Tür: Komedi

Süre: 140 dakika

Yaş sınırı: 10+

Ceza Kanunu

Sevgilisinin evindeyken polis baskınına uğrayan çapkın zengin Amberi Bey, bir polisi tokatlayınca bir ay hapse mahkum oluyor. Karısının durumu öğrenmesinden korkan Amberi, para karşılığında yerine hapse girecek bir okul arkadaşı buluyor. 1920'lerin İstanbul'unda geçen oyun bir dolantı komedisi.

Tarih: 8 Kasım Pazar, 20.00

Mekan: Ankara Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi

Tür: Komedi

Oyuncular: Azer Can Okutan, Serkan Yaşar, Kadir Çöklü, Gülay Çetin

Süre: 110 dakika

Yaş sınırı: 14+

Oğul

Florian Zeller üçlemesinin ikinci oyunu, yetişkinliğe geçmek üzere olan bir gencin hayata ve çevresine dair sorgulamalarını anlatıyor. Oyun, ergenlik deyip geçilen fırtınalı dönemin bir aileyi nasıl sarsabildiğini gösteriyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

Mekan: Çankaya Sahne

Tür: Dram

Yaş sınırı: 16+

Satranç

Stefan Zweig'ın eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalmak için zihnine sığındığı satrancın zamanla bir takıntıya dönüşmesini anlatıyor. Süleyman Ceylan'ın yönettiği yapım yalnızlık, hafıza ve deliliğin sınırlarında geziniyor.

Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

Tür: Gerilim, psikolojik dram

Süre: 70 dakika

Yaş sınırı: 13+

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig'ın öyküsünden uyarlanan tek kişilik oyun, bir gecede değişen bir hayatın hikayesini anlatıyor. Barbaros Uzunöner, insanın yalnızlığına, tutkularına ve yeniden hissetme arzusuna kimi zaman duygusal kimi zaman ironik bir dille ışık tutuyor.

Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

Oyuncu: Barbaros Uzunöner

Etekler ve Pantolonlar

Yedinci sezonundaki ödüllü oyunda Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor. Kocasının kendisini aldattığını anlatan Nurcan intikam almak için Aysel'den yardım istiyor ve ikilinin kurduğu plan işleri iyice karıştırıyor.

Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

Mekan: Başkent Sanat Merkezi Nata Vega

Tür: Komedi

Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

Süre: 80 dakika

Yaş sınırı: 12+

Şatonun Altında

Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarlanan yapım, hikayeyi sayısız savaşa tanık olmuş iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun palyaçolukla fiziksel tiyatroyu buluşturuyor.

Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.00

Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

Tür: Absürt

Oyuncular: Gülden Arsal, Pınar Akkuzu

Süre: 75 dakika

Yaş sınırı: 16+

Paris'te Aşk-ı Derun

Geleneksel Türk tiyatrosunu kanto ve fasılla buluşturan oyunda, Paris'te gizlice evlenen Leyla Hanım ile Narçın Bey durumu ailelerine açıklıyor. Birbirinden nefret eden aileler aynı evde buluşunca işler iyice karışıyor.

Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

Mekan: AKM Sahne Kızılay

Tür: Komedi

Süre: 95 dakika

Yaş sınırı: 13+

Kadınlar, Filler ve Saireler

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda komşu olan üç kadının trajikomik hikayesini anlatıyor. Terk edilen, çocuk sahibi olmak isteyen ve yalnızlıkla boğuşan kadınların yolları aynı kapının önünde kesişiyor.