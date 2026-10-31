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2-8 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

2-8 Kasım'da Ankara, İzmir ve Bursa'da Hangi Tiyatro Oyunları Var?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 09:01
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Ankara, İzmir ve Bursa'da 2-8 Kasım haftasında Shakespeare uyarlamalarından geleneksel Türk tiyatrosuna, tek kişilik oyunlardan kara komedilere uzanan bir program var. Etekler ve Pantolonlar, Liste, Hisseli Harikalar Kumpanyası ve 7 Kocalı Hürmüz haftanın öne çıkan yapımları arasında. İşte üç şehirde haftanın tiyatro oyunları...

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2-8 Kasım haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

2-8 Kasım haftasında Ankara'da sahnelenecek tiyatro oyunları

Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikayesi

İzmir Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, Osmanlı'nın son döneminde Girit'teki yurtlarından sürgün edilen bir ailenin İstanbul'a uzanan yolculuğunu anlatıyor. Geleneksel tiyatroyu çağdaş bir yaklaşımla ele alan oyun müzik, dans ve şiirle süsleniyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

  • Mekan: CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncu: Cengiz Toraman

  • Süre: 75 dakika

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'da turneye çıkan gezici bir tiyatronun renkli karakterleri, sahne sanatlarının zorluklarını mizahi bir dille anlatıyor. Haldun Dormen'in yazdığı oyunda kumpanyanın sahibi maddi sıkıntılarla boğuşurken oyuncular arasında aşk ve rekabet eksik olmuyor.

  • Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.00

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Tür: Komedi

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 10+

Ceza Kanunu

Sevgilisinin evindeyken polis baskınına uğrayan çapkın zengin Amberi Bey, bir polisi tokatlayınca bir ay hapse mahkum oluyor. Karısının durumu öğrenmesinden korkan Amberi, para karşılığında yerine hapse girecek bir okul arkadaşı buluyor. 1920'lerin İstanbul'unda geçen oyun bir dolantı komedisi.

  • Tarih: 8 Kasım Pazar, 20.00

  • Mekan: Ankara Mamak Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Azer Can Okutan, Serkan Yaşar, Kadir Çöklü, Gülay Çetin

  • Süre: 110 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Oğul

Florian Zeller üçlemesinin ikinci oyunu, yetişkinliğe geçmek üzere olan bir gencin hayata ve çevresine dair sorgulamalarını anlatıyor. Oyun, ergenlik deyip geçilen fırtınalı dönemin bir aileyi nasıl sarsabildiğini gösteriyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

  • Mekan: Çankaya Sahne

  • Tür: Dram

  • Yaş sınırı: 16+

Satranç

Stefan Zweig'ın eserinden uyarlanan oyun, Naziler tarafından hücre hapsinde tutulan bir adamın hayatta kalmak için zihnine sığındığı satrancın zamanla bir takıntıya dönüşmesini anlatıyor. Süleyman Ceylan'ın yönettiği yapım yalnızlık, hafıza ve deliliğin sınırlarında geziniyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 20.00

  • Mekan: Çukurambar Kültür Sanat Merkezi AKM Sahnesi

  • Tür: Gerilim, psikolojik dram

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Olağanüstü Bir Gece

Stefan Zweig'ın öyküsünden uyarlanan tek kişilik oyun, bir gecede değişen bir hayatın hikayesini anlatıyor. Barbaros Uzunöner, insanın yalnızlığına, tutkularına ve yeniden hissetme arzusuna kimi zaman duygusal kimi zaman ironik bir dille ışık tutuyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi

  • Oyuncu: Barbaros Uzunöner

Etekler ve Pantolonlar

Yedinci sezonundaki ödüllü oyunda Nurcan, yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'in kapısını çalıyor. Kocasının kendisini aldattığını anlatan Nurcan intikam almak için Aysel'den yardım istiyor ve ikilinin kurduğu plan işleri iyice karıştırıyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

  • Mekan: Başkent Sanat Merkezi Nata Vega

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Nergis Kumbasar, Nurseli İdiz, Kimya Gökçe Aytaç

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Şatonun Altında

Shakespeare'in Macbeth oyunundan uyarlanan yapım, hikayeyi sayısız savaşa tanık olmuş iki çamaşırcı kadının gözünden anlatıyor. Macbeth'in ölümünden sonra başlayan oyun palyaçolukla fiziksel tiyatroyu buluşturuyor.

  • Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.00

  • Mekan: Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi Mavi Salon

  • Tür: Absürt

  • Oyuncular: Gülden Arsal, Pınar Akkuzu

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Paris'te Aşk-ı Derun

Geleneksel Türk tiyatrosunu kanto ve fasılla buluşturan oyunda, Paris'te gizlice evlenen Leyla Hanım ile Narçın Bey durumu ailelerine açıklıyor. Birbirinden nefret eden aileler aynı evde buluşunca işler iyice karışıyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.00

  • Mekan: AKM Sahne Kızılay

  • Tür: Komedi

  • Süre: 95 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Kadınlar, Filler ve Saireler

Ankara Devlet Tiyatrosu'nun yapımı, büyük bir şehirdeki sıradan bir apartmanda komşu olan üç kadının trajikomik hikayesini anlatıyor. Terk edilen, çocuk sahibi olmak isteyen ve yalnızlıkla boğuşan kadınların yolları aynı kapının önünde kesişiyor.

  • Tarih: 3 ve 4 Kasım, 20.00

  • Mekan: Etimesgut CKM Sahnesi

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Oyuncular: Filiz Demiralp, Gül Öz, Nilüfer Bayraktutan, Betül Efe

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

2-8 Kasım haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

2-8 Kasım haftasında İzmir'de sahnelenecek tiyatro oyunları

Liste

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü metni, gündelik yapılacaklar listesiyle hayatını kontrol etmeye çalışan bir annenin küçük bir ihmalle derin bir vicdan muhasebesine sürüklenmesini anlatıyor. Gerçek bir hikayeden doğan oyunu Ayşegül Hardern yönetiyor, sahnede İnci Türkay tek başına.

  • Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.30

  • Mekan: Bostanlı Suat Taşer Salonu

  • Tür: Dram, monolog

  • Oyuncu: İnci Türkay

  • Süre: 60 dakika

  • Yaş sınırı: 14+

Hisseli Harikalar Kumpanyası

Anadolu'yu karış karış dolaşan bir çadır tiyatrosunda, kumpanyanın gözde assolisti hayallerinin peşinden İstanbul'a gidince her şey altüst oluyor. Yeni bir assolist bulunuyor ama bu kez bir köy ağası yeni yıldıza gönlünü kaptırıyor.

  • Tarih: 6 ve 7 Kasım 20.00; 8 Kasım 14.00

  • Mekan: Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Özer Kaya, Arif Yıldırım, İpek Apaydın, Banu Kezel

  • Süre: 150 dakika

  • Yaş sınırı: 9+

Unutmak

Tristan Bernays'in oyunu, zamanın karmaşasında birbirine aşık Tom ile Vivian'ın hikayesini anlatıyor. Her şey silinirken iki kişiyi bir arada tutan şeyin ne olduğunu sorguluyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.30

  • Mekan: BBŞT Akademi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Kağan Uluca, Tilbe Taşlı

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bu Oyun Böyle Bitmez

Genel provada sakıncalı bulunup rafa kaldırılan bir oyunun ardından yaşanan yüzleşmeyi anlatıyor. Müzikli oyun, Afife Jale'den bugüne yasaklanan sözün, hafızanın ve itiraz hakkının peşine düşüyor.

  • Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Peron Sanat

  • Tür: Müzikli oyun

  • Süre: 80 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Altın Ejderha

Roland Schimmelpfennig'in oyunu, kız kardeşini arayan Küçük Çinli'nin sızlayan dişi üzerinden yurdundan kopmuş insanların görünmeyen hayatlarını anlatıyor. Parçalı yapıdaki tek perdelik oyun, bir duvar ötemizde yaşananları sorguluyor.

  • Tarih: 6 Kasım Cuma, 20.30

  • Mekan: Peron Sanat

  • Tür: Yetişkin oyunu

  • Süre: 70 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

2-8 Kasım haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

2-8 Kasım haftasında Bursa'da sahnelenecek tiyatro oyunları

7 Kocalı Hürmüz

Türk komedya geleneğinin efsane hikayesi, 1800'lerin sonunda İstanbul Taşkasap'ta yaşayan ve farklı mesleklerden altı kişiyle evli olan Hürmüz'ü anlatıyor. Her kocasını haftanın bir günü ağırlayan Hürmüz'ün gönlü ise bir doktora düşüyor.

  • Tarih: 5 Kasım Perşembe, 19.30

  • Mekan: Bursa Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi

  • Tür: Komedi

  • Oyuncular: Begüm Topçu Turay, Cantuğ Turay, Ali Dalkılıç, Volkan Özdemir

  • Süre: 140 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Bir Adam Yaratmak

Necip Fazıl Kısakürek'in 1937'de yazdığı oyun, ölüm üzerine bir oyun yazan Yazar Hüsrev'in hikayesini anlatıyor. Türk edebiyatının en çok konuşulan oyunlarından biri iki perdede sahneleniyor.

  • Tarih: 5, 6 ve 7 Kasım, 20.00

  • Mekan: Bursa Tayyare Kültür Merkezi

  • Tür: Dram

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Nihal Türksever Erten, Hülya Köseoğlu, Utku Çubukçuoğlu

  • Süre: 120 dakika

  • Yaş sınırı: 12+

Maskbeth

Shakespeare'in Macbeth trajedisini merkezine alan yapım, hırs, iktidar tutkusu ve ardından gelen yıkımı bugünün dünyasından yeniden yorumluyor. Shakespeare'in cadı diye adlandırdığı kaderi değiştiren figür oyunun merkezinde.

  • Tarih: 3 Kasım Salı, 20.00

  • Mekan: Podyum Sanat Mahal

  • Tür: Trajedi

  • Oyuncular: Aykan Yılmaz, Mehmet Eren Topçak, Osman Murat Erten, Serdar Soyer

  • Süre: 65 dakika

  • Yaş sınırı: 13+

Hamlet

Yalın bir Hamlet uyarlaması, babasını kaybeden Danimarka Prensi'nin görev ile şüphe arasında kalan zihnini sahneye taşıyor. 75 dakikalık yapım zamansız klasiğe çağdaş bir soluk getiriyor.

  • Tarih: 7 Kasım Cumartesi, 20.30

  • Mekan: Bursa Aspera Sahne

  • Tür: Trajedi, dram

  • Oyuncu: Alper Boğatemür

  • Süre: 75 dakika

  • Yaş sınırı: 16+

Bir 80'ler Hikayesi

Müfit Can Saçıntı, yaşanmış gerçek olaylara dayanan tragikomik güldürüde seksenlere nostaljik bir yolculuk yaptırıyor. Oyundan önce 30 dakikalık bir seksenler konseri de veriliyor.

  • Tarih: 4 Kasım Çarşamba, 20.00

  • Mekan: BAOB Sahne

  • Tür: Komedi

  • Oyuncu: Müfit Can Saçıntı

  • Süre: 100 dakika

  • Yaş sınırı: 15+

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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