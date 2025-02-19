19 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
19 Şubat Çarşamba Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 19 Şubat Çarşamba akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras'ın ardından Başkan Orhan Turan hakkında da 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Polis eşliğinde götürüldükleri adliyede ifade veren Aras ve Turan yurt dışı yasağı talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere ön seçim kararı alan CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza toplanmaya başlandı. Mansur Yavaş’ın ön seçime katılmaması dikkat çekerken, İmamoğlu'nun ilk rakibi belli oldu. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, CHP ön seçiminde aday olacağını açıkladı.
Eğitime kar engeli geldi. Sibirya üzerinden yurda giren Altay Kar Fırtınası, hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürdü. Kar yağışının etkisini gösterdiği 16 ilde okullar tatil edildi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye hakaret etti. Trump Zelenski için "Seçim yapmayan bir diktatör olan Zelenski, elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesini kaybedecek" dedi.
Rekabet Kurulu, BİM'e 1 milyar 300 milyon lira ceza kesti. Cezaya ilişkin detaylar Rekabet Kurumu'nun sosyal medyasından paylaşıldı.
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Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü oyuncu Berna Laçin, Ramazan pidesinin fiyatına tepki gösterdi. Laçin “İnsanlar bu pahalılıktan nasıl oruç tutacak valla bilmiyorum” dedi.
Kayseri'den Bursa'ya yolcu otobüsünde seyahat eden yaşlı adamın uyuduğu düşünülürken öldüğü ortaya çıktı. 81 yaşındaki Enver Ekiz'in 8 saatlik yolculuk öncesi uyku ilacı aldığı iddia edildi.
İstanbul'da beklenen kar yağışının başlamasıyla, eğitime 1 gün ara verildi. İstanbul Üniversitesi'nde kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi davasında karar çıktı. Sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'er yıl hapis cezası verilirken, Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı'ya beraat kararı verildi.
İstanbul'da kar yağışı sürerken, trafik kilitlendi. Saat 16.45 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Şile Otoyolu'nun bir bölümünde ulaşım durdu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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