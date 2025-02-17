17 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Şubat'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...
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''Gülçiçek ile Şimdi'' programına katılan Metin Hara, Adriana Lima ile ilişkisi hakkında, ''Adriana Lima ile olan ilişkimde dünya kötü bahsetmedi, dünya gayet iyiydi. Ne yazık ki burada şey oldu.'' ifadelerini kullandı. Eski ilişkisinin Türk basınında daha olumsuz lanse edildiğini düşünen Metin Hara'nın konuşmasını merak edenleri şöyle alalım 👇
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Mika Raun ve Dilan Polat ikilisi şimdilerin popüler trendi olan ''Arabic Makeup'' yani ''Arap Makyajı'' akımına katıldı. Polat ve Mika'nın ardı ardına bu akıma katılması sosyal medyayı ikiye böldü. Kimin daha iyi olduğu tartışılırken, kimi kullanıcıların yorumuna göre ise Dilan Polat yalnızca Mika Raun'un içeriğine ''özendi''
Ünlü isimler, yavaş yavaş ünlü yönetmenlerle çalışmaktansa daha hesaplı ve verimli bir yol olan yapay zeka video klipleri tercih etmeye başladı. Bu kervana şarkıcı Murat Boz da dahil olarak yeni şarkısı ''Yollarda Kayboldum''un video klibini yapay zeka ile oluşturarak izleyenlerin beğenisine sundu.
Küçücük bir kız çocuğuyken yaşadığı korkunç travmaları TikTok'ta anlatıp kendini duyurmaya ve aynı durumda olan diğer hemcinslerine yardım eli uzatmaya çalışan fenomen Lavinia Özmen'in (Gizem Özmen) geçtiğimiz gün ne yazık ki hayatını kaybettiği öğrenildi. Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen kazada, yol kenarında park halindeki tankere çarpan otomobilde bulunan iki kişiden biri olan Gizem Özmen olay yerinde vefat etti.
Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin ve işletmeci Kemal Varhan'ın 3 yıllık aşkının son bulması gündeme bomba gibi düşmüştü. Magazin yorumcusu Yağmur Çevik'in haberine göre; ilişkisi yakın zamanda sona eren Kemal Varhan, Survivor'ın yıldız isimlerinden biriyle aşk yaşamaya başladı.
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Geçtiğimiz saatlerde, Instagram hesabından bir fotoğrafını paylaşan Birce Akalay, güzelim kıvırcık saçlarına kıydığını duyurdu. Yeni halini gören sosyal medya kullanıcıları ise bu karardan hiç memnun kalmadı. Gelin, hem Akalay'ın son halini beraber görelim hem de kimler ne demiş onu inceleyelim!
Bir süredir ayrıldıkları konuşulan Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız’dan beklenen açıklamalar sonunda geldi. Önce Şükrü Özyıldız konuştu ve aşkın sona erdiğini doğruladı. Üstelik yaptığı açıklamada ‘yenilenip döndüğünü’ söyleyerek kafalarda soru işaretleri bıraktı. Sibil Çetinkaya ise sessiz kalmıştı ama sonunda o da açıklamasını yaptı. Bakalım Sibil Çetinkaya neler söyledi?
Ünlü model ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tülin Şahin, Avrupa Parlamentosu’nda sunum yapan ilk top model oldu. Şahin, ‘Sağlıklı Yaşam’ ve ‘Böbrek Sağlığı’ üzerine farkındalık konuşmaları yaptı, kendisine yöneltilen sorulara Türkçe, İngilizce, Almanca, İsveççe, Danca ve Çince olmak üzere tam altı dilde cevap vererek büyük takdir topladı. Salondakilerden büyük takdir toplayan ünlü model, sosyal medyada da övgü dolu yorumlar aldı.
Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanmıştı. Avukatların üst mahkemeye itirazından Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı ancak Barım’ın tahliye kararına savcılık itiraz etti. Savcılığın itirazı sonrasında Ayşe Barım yeniden tutuklandı.
Sosyal medyada şarkılar arasındaki benzerlikleri karşılaştırarak dikkat çeken Koray Çapanoğlu, bu kez de Mert Demir’in “Dağıldım Sonunda” şarkısıyla Yıldız Tilbe & Toprak düeti olan “Hep Seninle Olabilirim” şarkısını ele aldı. Paylaşımında “Sizce benzerlik var mı?” diye soran Çapanoğlu, gündemi adeta salladı. Ancak asıl bomba Gökhan Türkmen’in yaptığı yorum oldu. Daha önce “Mert fazla esinlenmeyi seviyor” sözleriyle tartışma yaratan Türkmen, bu paylaşımın altına yorum yapınca ortalık iyice karıştı. Çapanoğlu’nun Türkmen’e verdiği emoji yanıtı ise olayın fitilini daha da ateşledi.
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Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest dün akşam kariyerlerindeki ilk konserini vererek müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı. Sahne performansları ve enerjileriyle büyük beğeni toplayan grup, sosyal medyada da adeta olay oldu. Geceye damga vuran isim ise eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül oldu. Ergül, genç yeteneklerle sahneye çıkarak hem nostalji rüzgarları estirdi hem de destek mesajlarıyla geceye renk kattı. Konserin ardından sosyal medyada Manifest hakkında övgü dolu yorumlar yağarken, Gülçin de geceye ait paylaşımlar yaptı.
Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Özcan Deniz'den merakla beklenen açıklama geldi. Ünlü sanatçının eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla olayın sorumlusu olarak aileyi işaret etmişti. Sert sözlerle ailesine tepki gösteren Dadgar, “Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!” demişti. Deniz, sağlık durumuna dair ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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