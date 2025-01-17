17 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
17 Ocak'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz sene futbolcu Yusuf Yazıcı ile sessiz sedasız dünyaevine giren Melisa Aslı Pamuk düğün fotoğraflarıyla herkesleri ufak çaplı bir şoka sokmuştu. 2023 yılında başlayan aşklarını yurt dışında yaptıkları törenle taçlandıran çiftten kısa bir süre sonra başka bir müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğunu yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Melisa Aslı Pamuk şimdilerde bebeğini kucağına almaya resmen gün sayıyor! Yeni hamilelik pozlarını paylaşan Pamuk'un parmağındaki yüzüğün ise Yusuf Yazıcı'dan hamilelik hediyesi olduğu ve 2 milyon TL değerinde olduğunu iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçmişten bu yana farklı projelerde yer alan fakat adını aslında Miss Turkey ikinciliği ile duyuran Didem Taslan uzun sürenin ardından Kutsal Damacana 5 filminin galasında görüntülendi. Mankenlikle başladığı kariyerini rol aldığı dizilerle devam ettiren Didem Taslan gündeme oturdu. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Memati'nin sevgilisini canlandıran Didem Taslan son haliyle yıllara meydan okudu. 1994 senesinde yer aldığı güzellik yarışmasından bu yana güzelliğinden bir şey kaybetmeyen ismin son haline gelin birlikte bakalım!
Dizi sektöründeki "tekelleşme" iddiaları hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Elçin Sangu Birsen Altuntaş'la fena gerilmişti. Birsen Altuntaş'a sürpriz yapacağını söyleyen ardından belgelerle konuşan Sangu üstüne iki sürpriz daha patlatmıştı. Dün gece Altuntaş'a dava açtığını X hesabından duyuran Sangu'ya Birsen Altuntaş'tan cevap gecikmedi.
Çıkarttığı şarkılarla adından bahsettiren ve kısa sürede rap dünyasında bilinir hale gelen Alizade'nin adını sık sık paylaşımlarıyla anıyoruz. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar olsun klipleri ve eşi benzeri bulunmayan şarkı sözleri olsun kendisi epey bir ilgi çekiyor. 'Kocam' şeklinde tanıttığı Edis ve Ezhel gibi isimlerle de gündeme düşen Alizade bu sefer çocukluk yıllarına ait fotoğraflarla konuşuldu. Alizade'nin estetik operasyon öncesi hali sosyal medya kullanıcıları tarafından çok beğenildi!
Geçmişteki evlilikleri ve girişimleriyle sık sık manşetlere yerleşen Şeyma Subaşı şimdilerde kozmetik markasıyla adından bahsettiriyor. Geçtiğimiz ay yeni bir roman yazmaya başladığını açıklayan Subaşı zaman zaman da açıklamalarıyla gündeme geliyor. Şimdilerde Brezilyalı model Marlon Teixeira ile aşkını göz önünde yaşayan Subaşı aşk hayatına dair itiraflarla gündeme geldi. Hayatında bir kere aşık olduğunu söyleyen isim neler söylemiş gelin birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yaşamını Amerika'da devam ettiren oyuncu ve yapımcı Jandae Perçem geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile gündeme oturdu. Hem pek çok iddianın odağındaki menajer Ayşe Barım hem de Edis hakkında oldukça çarpıcı yorumlarda bulundu. Başrolünü Edis ile paylaştığı "Alya" filmi zamanı çektiğini iddia ettiği sıkıntıları anlatıp ünlü popçuya göndermelerde bulundu. Söz konusu videonun ses getirmesinden kısa bir süre sonra Edis sessizliğini bozarak açıklama yaptı.
Geçtiğimiz aylarda Meksika'nın başkentinden düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe 2024) gündeme damgasını vurmuştu. Birinci olarak da Danimarka temsilcisi Victoria Kjær Theilvigo seçilmişti. Temsilcimiz Ayliz Duman ise dereceye girememişti. '2024 Kainat Güzeli' ünvanına layık görülen Danimarkalı güzelin bir makyaj videosu paylaşıldı. Victoria Kjær Theilvigo'nun makyajsız halini görenlerden birkaçı Ayliz için bir kez daha üzüldü.
Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile boşanma sürecinde olan Wanda Nara attığı her adımla gündeme oturmaya devam ediyor. Açıklamalarıyla sürekli tartışma yaratan Wanda bu sefer de mahkeme önünde açıklamalarda bulundu. Arjantin basınından MinutoUno'nun haberine göre; Wanda Nara, Icardi ile ilgili akılalmaz iddialar ortaya attı. Tehdit edildiğini öne süren Wanda "Beni çıplak olarak filme aldı" diyerek okları bir kez da ünlü futbolcuya çevirmek istedi.
Ekranlara damga vuran programlardan bir tanesi olan Popstar Alaturka uzun süre hafızalarımıza kazınmıştı. Yarışmaya damga vuran isimlerden biri de Özlem Güneş olmuştu. Yarışmadan yıllar sonra tesettüre giren Güneş adını bile değiştirmişti. Efsane yarışmacı geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını duyuran paylaşımlar yapmıştı. Şimdi de Özlem Güneş'in son hali dikkat çekti.
Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan geçtiğimiz ay Arzum Kuruçalı ile nişanlanmıştı. Destan’ın evlilik yolunda attığı kişi ise annesi Gül Destan tarafından hiç onaylanmamıştı. Oğluyla epey yaş farkı bulunan gelini Arzum'a şoke eden sözler söyleyen Gül Destan'ın paylaşımları görenlerin ağzını bir karış açık bırakmıştı. Gelin-kaynana arasındaki gerilimde büyük bir olay daha yaşandı. Enis Destan, sevdiği kadın için “Para avcısı” diyen annesi Gül Destan'ı her yerden sildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Tatlıses‘in arasında bir türlü suların durulmadığı Dilan Çıtak magazinin gündeminden düşmeyen ünlülerden biri haline geldi. Geçtiğimiz aylarda uçak kavgasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcı bu sefer de “Virane” isimli şarkısındaki klibiyle öne çıktı. Dilan Çıtak'ın seksi olduğunu düşündüğü dansı kullanıcıların diline düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın