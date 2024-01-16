16 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
16 Ocak 2024 Salı Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 16 Ocak Salı akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.
Türkiye'nin uzaydaki ilk insan temsilcisi olacak Alper Gezeravcı, 17 Ocak gecesi tarihi bir yolculuğa çıkacak.
Ziraat Türkiye Kupası 5 tur maçında Beşiktaş ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı siyaz-beyazlı ekip 4-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Beşiktaş tribünleri Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan hakkında "Seçil Erzan oley" ve "Arda Turan paralar nerede?" tezahüratları yaptı.
Gazeteci Cem Küçük, en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkması sonrası zammın çok düşük kaldığını savundu ve ekonomi yönetimini eleştirdi.
İran basınında yer alan bilgiye göre, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenledi. Pakistan'dan yapılan açıklamada 2 çocuk hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı bilgisine yer verildi.
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Kahve zinciri Starbucks, dünya çapında devam eden boykot çağrılarına ilişkin açıklama yaptı. Starbucks açıklamada İsrail ile ilgili iddiaları reddetti.
Türkiye'yi sarsan 'futbolda dolandırıcılık' davasında yeni bir gelişme yaşandı. İlgili bankanın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun Seçil Erzan ve eski futbolcu Semih Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Savcılık başvurusunda ikili 'özel evrakta sahtecilik’ yapmakla suçlandı.
Ünlü manken Didem Soydan'ın yaptığı açıklamlar magazin gündemini oldukça meşgul ediyor. Katıldığı bir programda "erkekler ikiye ayrılır" diyen Soydan, sosyal medyanın tepkisini çekti. O anlar yeniden gündem olurken, Cüneyt Özdemir'den de eleştiri gecikmedi.
Güzelliğiyle dillerden düşmeyen, kimilerine sempatik kimilerine de hayli antipatik gelen Berrak Tüzünataç dans şovuyla dillere fena düştü! Kıvıran Berrak Tüzünataç'ı görenler "kalçası nerede?" demeden edemedi...
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