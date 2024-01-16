İran'ın Pakistan'a Düzenlediği Füze ve İHA Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı
İran'ın Pakistan'a Düzenlediği Füze ve İHA Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı
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İran Ulusal Güvenlik Konseyi'ne yakınlığıyla bilinen Nour News'te yer alan habere göre, İran, Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenledi.
Haberde iki karargahın füze ve İHA'larla imha edildiği vurgulanırken, 'Dün gece de Kuzey Irak’taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye’de DAEŞ karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı' ifadeleri kullanıldı.
Saldırı sonrası Pakistan tarafından yapılan açıklamada, İran’ın düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı duyuruldu.
İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu'l Adl’nin saldırılarına sahne oluyor. Ceyşu'l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023’te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.
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