İran'ın Pakistan'a Düzenlediği Füze ve İHA Saldırısında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti, 3 Çocuk Yaralandı

İran basınında yer alan bilgiye göre, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu'l Adl isimli örgütün iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenledi. Pakistan'dan yapılan açıklamada 2 çocuk hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da yaralandığı bilgisine yer verildi.