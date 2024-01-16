Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme: Semih Kaya’nın Mahkemeye Sunduğu Belgeler Sahte Çıktı
Seçil Erzan Davasında Yeni Gelişme: Semih Kaya’nın Mahkemeye Sunduğu Belgeler Sahte Çıktı
Türkiye'yi sarsan 'futbolda dolandırıcılık' davasında yeni bir gelişme yaşandı. İlgili bankanın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun Seçil Erzan ve eski futbolcu Semih Kaya hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Savcılık başvurusunda ikili 'özel evrakta sahtecilik’ yapmakla suçlandı.
Kaynak: Halk TV
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Kurduğu fonla aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 28 kişiyi 'Ponzi' sistemiyle dolandıran eski banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı davada üçüncü duruşma bugün yapıldı
12 Ocak'ta görülen mahkemenin 2’inci duruşmasında Seçil Erzan, eski futbolcu Semih Kaya'yı tefecilikle suçlayarak, bir e-posta mesajını mahkeme heyetiyle paylaşmıştı. 20 Şubat 2023 tarihli e-postaya göre, Bankanın Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan arasında, Semih Kaya’ya ilişkin bir mesajın gönderilmiş görünüyordu.
Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, Semih Kaya, anılan mailin ekran görüntüsünü çıktı olarak mahkeme ile paylaştı. Bankanın teftiş kurulu, anılan mesajı mercek altına aldı. Bankanın mail sistemi üzerinde yapılan incelemede dikkat çeken bir durum ile karşılaştı. Yapılan incelemede, anılan gün Aydoğdu ve Erzan arasında bir mailin olduğu görüldü.
Ancak, anılan mail üzerinde yapılan incelemede, mesajın konusunun Semih Kaya ile ilgili olmadığı belirlendi. Teftiş Kurulu raporunda, Erzan’ın, yöneticisi ile arasındaki mail üzerinden tahrifat yaptığı kaydedildi. Erzan’ın, Kaya’ya verdiği sahte mailde “Seçil Selam. Detay anlattığın üzere 2180413 SK (Semih Kaya) açık uçlu fonumuzda nominalin (10.000.000 USD) yasal süreyi beklemeden, maksimum 1 ay içerisinde peyderpey çıkışının yapılıp muhasebeleşmesi uygundur” ifadeleri yer aldı.
Hazırlanan raporla, Kaya’nın mahkemeye sunduğu evrağın sahte olduğu ortaya konuldu. Rapor üzerine Aydoğdu, hem Seçil Erzan hem de Semih Kaya hakkında ‘özel evrakta sahtecilik” suçlaması ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
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