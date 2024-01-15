Seçil Erzan Davasında Ara Karar Açıklandı: Tutukluluk Hali Devam Edecek

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu toplam 21 kişinin dolandırıldığı iddiasıyla açılan fon vurgunu davasında, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'ün tutukluluklarının devamına karar verildi.