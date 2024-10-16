16 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
16 Ekim'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Bir süredir kanser tedavisi gören, Survivor'dan tanıdığımız ünlü dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Hasan Yalnızoğlu'nun cenazesinde 7 yaşındaki minik kızını gören eski dostu Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarını tutamadı.
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili oldukça üzücü açıklamalarda bulundu. Yardım çağrısında bulunan annenin çaresizliği yürek burktu.
Mevzular Açık Mikrofon (MAM) 6284 Özel Yayını'na konuk olan Erkekleri Koruma Derneği Başkanı'nın sözleri tartışma yarattı. Konuşmacılar arasında yer alan Hazal Kaya bu sözler sonrası kendini tutamayıp Bahri İnceler'e sağlam laf soktu.
Final bölümü gerçekleşen Miss Universe Türkiye 2024 güzellik yarışmasında tacın sahibi belli oldu. Birinciliği elde eden Ayliz Duman kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti.
Burak Özçivit, 50 yaşında vefat eden Survivor yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti.
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Victoria's Secret Fashion Show 2024 dün gece gerçekleşti ve birbirinden ünlü modeller kanatlarıyla birlikte podyumda asta süzülerek dünyanın gündemine oturdu. En son altı sene önce düzenlenen Victoria's Secret defilesine bu sene her yaştan model boy gösterirken, tasarımlar da bir hayli dikkat çekti. Peki seneler içinde modellerimiz nasıl bir değişim yaşadı? Gelin birlikte bakalım 👇
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; şarkıları kadar özel hayatıyla da manşetlerden düşmeyen Hadise'nin ünlü yönetmenle aşk yaşadığı ileri sürüldü. Hatta ikili ilk kez yan yana görülüdü.
Geçtiğimiz günlerde 114 bin TL nafaka ödediğini söyleyen Ufuk Özkan miktarı çok bulduğunu söyleyerek isyan bayraklarını çekmişti. Eski eşi Nazan Özen, Ufuk Özkan'la ilgili bomba iddialarda bulundu.
Güçlü sesiyle gönülleri fetheden Karsu, geçtiğimiz temmuz ayında uzun zamandır aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü şarkıcı bugün yaptığı bir paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu. Hamilelik pozlarıysa gözlerden kalpler çıkarttı.
Ünlü bir dergi için kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç marjinal imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Görenlerin dönüp bir daha baktığı o pozlarda sosyal medya kullanıcıları kendisini tanımakta zorlandı.
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