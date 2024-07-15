15 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
15 Temmuz'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklanan, tahliyesiyle de büyük tepki çeken Nihal Candan bu sefer de deniz sefası paylaşımlarıyla olay oldu. Tatil pozlarının eleştirilmesi üzerine dayamayan Candan'dan "ne alaka?" dedirten açıklama geldi.
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2. Survivor'ın gündemden düşmeyen yarışmacılarından Aleyna Kalaycıoğlu bu sefer de sahnedeki "Aşkın Olayım" performansıyla dillere fena düştü.
3. Oyuncu ve senarist olarak tanınan Caner Özyurtlu, Yunanistan'a taşındıktan sonra yaptığı açıklamlarla gündem olmaya devam ediyor. Artık komünist olduğunu söyleyen ünlü isim yeni hayatını överken Türkiye'de yaşadığı zorluklardan bahsetti.
4. Kızıl Goncalar dizisindeki performansıyla gönülleri fetheden Mert Yazıcıoğlu sezonun yorgunluğunu tatilde atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün denizden çıkışıyla ortalığı ateşe veren karizmatik oyuncu bu sefer havuz pozlarıyla yıktı geçti!
5. Hülya Avşar'ın YouTube programına konuk olan Meryem Uzerli'ye sorduğu "seninle neden evlenmediler?" sorusu gündem olmuş, ünlü isim büyük bir tepki ile karşı karşıya kalmıştı. Ardından açıklama yaparak suların durulmasını bekleyen Hülya Avşar'ın geçmişte Deniz Uğur'un katıldığı program esnasında "Her beraber olduğun erkekle evlenebiliyorsun" sözleri gündeme yeniden geldi.
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6. Tüm Türkiye'nin takip ettiğini Polat davasında hazırlanan iddianame gündem oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın ardından davayı ilk günden beri takip eden Gazeteci Murat Ağırel de tahliye açıklamasında bulundu.
7. Müjdemizi isteriz! Haftalardır doğum yapması beklenen güzeller güzeli oyuncu Burcu Biricik, ilk bebeği Luna'yı geçtiğimiz saatlerde kucağına aldı!
8. Eşi Anıl Altan'la boşanacağı iddialarıyla gündeme gelen Pelin Akil kafa karıştırıcı yalanlamaların ardından ailesiyle tatile çıktı. Denizin keyfini çıkarırken bir hayli esmerleşen Pelin Akil'in bikinili pozlarıyla yine çok konuşuldu...
9. Icardi'nin Wanda Nara'yla boşanacağı kesinleştiğinden beri imalı göndermeleriyle öne çıkan Simge, vitesi artırdı! Ünlü şarkıcı, bu sefer de konserinde "Aşkın Olayım"ı söylerken Icardi'nin gol sevinci hareketini yaparak mesaj gönderdi...
10. Uraz Kaygılaroğlu'nun eski, eşi güzel oyuncu Melis İşiten kızları Ada ile kalpleri eriten bir video paylaştı! Ada'nın duru güzelliği, gülüşü ve dünya tatlısı halleri hayran bıraktı.
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11. Geçtiğimiz saatlerde doğum yapan Burcu Biricik'in ailesi, Luna'yı karşılama seremonisinden fotoğraflar paylaştı! Luna'ya hayran hayran bakan ailenin yanı sıra kızına çoktan abayı yakmış Emre Yetkin, kalp eritti!
12. Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde babası İbrahim Tatlıses'i ima ederek artık sessiz kalmaması gereken meseleler olduğunu dile getirmişti. Açıklama yapacağını söyleyen Dilan, sessizliğe büründü. Seren Serengil ise Dilan'ı koruması altına alıp, yeni kalp ameliyatı olan İbrahim Tatlıses'in babalığı hakkında sert iddialar ortaya attı.
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