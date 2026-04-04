147 Kilo ile Zayıflama Yolculuğuna Başlayan Bir Kadın Yaşadığı Değişimi Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.04.2026 - 21:22 Son Güncelleme: 04.04.2026 - 21:33

Kilo vermek de almak da oldukça uzun ve karmaşık bir süreç olabiliyor. Bu süreç sadece bir 'kalori hesabı' değil, aynı zamanda ciddi bir sabır ve psikolojik dayanıklılık sınavı olabiliyor. Hedef ister kilo vermek ister almak olsun, vücudun bu yeni duruma alışması zaman alabiliyor. Fakat doğru yöntem ve disiplinle süreç kolay bir biçimde ilerleyebiliyor. 

'habibeninyolculugu' isimli sosyal medya kullanıcısı 147 kilo ile çıktığı zayıflama yolculuğunu paylaştı. 2 senede 74 kilo veren kadın, kilo vermek isteyen fakat cesaret edemeyenlere fikir verdi.

Peki böyle bir yolculuğa başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapmak süreci daha kolay hale getirir?

  • Sağlık Kontrolünden Geçin: Mutlaka kan tahlili yaptırarak tiroid, insülin direnci ve vitamin değerlerinizi kontrol ettirin.

  • Gerçekçi Hedefler Belirleyin: Kısa süreli şok diyetler yerine, haftada 0.5 - 1 kg vermeyi hedefleyen, yaşam tarzınıza uygun programları tercih edin.

  • Sıvı ve Uyku Düzenine Dikkat Edin: Günde en az 2 litrenin üzerinde su tüketin ve metabolizmanın düzenli çalışması için günde 7-8 saat uyumaya özen gösterin.

  • Hareketi Kademeli Artırın: Başlangıçta vücudunuzu aşırı zorlamadan düzenli yürüyüşlerle başlayın, zamanla tempoyu artırın.

  • Sürdürülebilirliğe Odaklanın: Sevdiğiniz yiyecekleri tamamen yasaklamak yerine, porsiyon kontrolü yapmayı ve sağlıklı alternatifler üretmeyi öğrenin.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
