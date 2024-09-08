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140 TL'ye Tavuk Döner Videosu İzleyenlerin Tepkisini Çekti! "Ekmeğe 'Tavuk' Diye Fısıldamışlar"

140 TL'ye Tavuk Döner Videosu İzleyenlerin Tepkisini Çekti! "Ekmeğe 'Tavuk' Diye Fısıldamışlar"

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Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
08.09.2024 - 17:33

Bir dürümcünün hazırladığı 140 TL'ye tavuk döner videosu sosyal medyada gündem oldu. Ekmeğin arasına çok az tavuk koyduğu gerekçesiyle tepki çeken görüntülerin şaka amaçlı yapıldığı da iddia edildi.

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Her geçen gün daha da artan enflasyon nedeniyle kimi zaman gıda ürünlere zam gelirken, kimi zaman ise yediğimiz şeylerin porsiyonu küçülüyor.

Her geçen gün daha da artan enflasyon nedeniyle kimi zaman gıda ürünlere zam gelirken, kimi zaman ise yediğimiz şeylerin porsiyonu küçülüyor.

Benzer bir örnek ise 140 TL'ye ekmek arası tavuk döner hazırlayan dürümcüden geldi. Tavuk döner parçalarını sayıyla koyan dönerciyi izleyenler, "Ekmeğe 'tavuk' diye fısıldamış" yorumunda bulundu.

Benzer bir örnek ise 140 TL'ye ekmek arası tavuk döner hazırlayan dürümcüden geldi. Tavuk döner parçalarını sayıyla koyan dönerciyi izleyenler, "Ekmeğe 'tavuk' diye fısıldamış" yorumunda bulundu.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

Görüntülere sosyal medyadan gelen yorumlar şu şekilde 👇

Görüntülere sosyal medyadan gelen yorumlar şu şekilde 👇
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