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140 Km Hızla Giderken Yanından Işık Hızında Biri Geçince Korkudan Gaz Çıkartan Motosiklet Sürücüsü

140 Km Hızla Giderken Yanından Işık Hızında Biri Geçince Korkudan Gaz Çıkartan Motosiklet Sürücüsü

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 14:22

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Sosyal medyada paylaşılan ancak nerede kaydedildiği belirtilmeyen görüntülerde, bir motosiklet sürücüsünün 140 km hızla gittiği anlar görülüyor.

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140 km hızla giden motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedilen o anlarda ise, bir başka motosiklet sürücüsü ışık hızında 140 km hızla giden sürücünün yanından geçiyor.

140 km hızla giden motosikletlinin kask kamerası tarafından kaydedilen o anlarda ise, bir başka motosiklet sürücüsü ışık hızında 140 km hızla giden sürücünün yanından geçiyor.

Yanından ışık hızında geçen motosiklet karşısında korkan sürücü ise o anlarda önce gaz çıkarıp ardından da küfür ediyor.

Yanından ışık hızında geçen motosiklet karşısında korkan sürücü ise o anlarda önce gaz çıkarıp ardından da küfür ediyor.

İşte o anlar: 👇

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İronici

Nasıl bir osuruktu ki o, motorsikletin sesini bastırıp kameranın mikrofonuna kadar ulaştı. Heralde adamın götü yırtılmıştır