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14 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

14 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.05.2025 - 20:06

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Sokak röportajlarıyla tanınan ve 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, 7 mayıs günü ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Sokak röportajlarıyla tanınan ve 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, 7 mayıs günü ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

7 gün tutuklu kalan Kocabıyık hakkında karar verildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine Arif Kocabıyık, tahliye edildi.

Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı.

Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı.

Çeşitli ürünlerin eklendiği listeye dahil edilen sucuk markaları dikkatlerden kaçmazken aralarından biri de tüm marketlerde yer alan ünlü bir marka. 

İşte Tarım Bakanlığı’nın yeni duyurduğu Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde ifşa edilen yeni markalar:

İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor.

İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor.

İki ülke arasında bir dönem ateşkes ilan edildi fakat İsrail bu durumu kısa sürede ihlal etti.

Pamukkale Üniversitesinde de İsrail protesto edildi. İsrail devlet başkanı Benjamin Netanyahu'nun fotoğrafına dart oku atılan etkinlik sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar sonra podyuma dönen Ahu Yağtu, baş manken olarak fırtına estirdi.

Yıllar sonra podyuma dönen Ahu Yağtu, baş manken olarak fırtına estirdi.

Cesur kıyafeti ve kendinden emin yürüyüşüyle defilede odak noktası olan ismin hal ve hareketleri sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ararken yeni bir gelişme yaşandı.

Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ararken yeni bir gelişme yaşandı.

Aylardır çalışan araştırmacılar, ilk kez büyük bir kanıta ulaştıklarını açıkladı.

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İkinci haftası İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025 Milletler Ligi'nde bilet fiyatları belli oldu.

İkinci haftası İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025 Milletler Ligi'nde bilet fiyatları belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Dominik, KanadaGüney Kore ve Brezilya karşılaşmalarını yerinden takip etmek isteyen voleybolseverler için en uygun bilet 500 liradan satışa sunulacak.

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen, 1.5 yıl önce kalp krizi geçirmiş, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen, 1.5 yıl önce kalp krizi geçirmiş, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Zorlu tedavi sürecinin ardından setlere Kızıl Goncalar ile dönen, fakat ondan da ayrılan Tanrıöğen, uzun bir aradan sonra Snob Magazin muhabirleri tarafından görüntülendi; sağlık durumunu açıkladı.

Show Tv ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Siyah Kalp dizisinin final yapacağı haberi netlik kazandı. Final tarihi üzerine sıkça fikir değişiklerinin yaşandığı dizide önemli bir gelişme yaşandı.

Show Tv ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Siyah Kalp dizisinin final yapacağı haberi netlik kazandı. Final tarihi üzerine sıkça fikir değişiklerinin yaşandığı dizide önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah Kalp'in sevilen başrolü son çekimini yapıp kadroya veda etti!

İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.

Hava sıcaklıları hissedilir derecede düşecek.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyor.

Yeni başkanvekili DEM Parti milletvekilleri arasından seçilecek.

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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bu kez setlerden değil, mahkeme salonlarından ses getirdi.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bu kez setlerden değil, mahkeme salonlarından ses getirdi.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre, Beşiktaş’taki evinin kiracısıyla yaşadığı maddi anlaşmazlık, yasal boyuta taşındı. Arduç, üç ay boyunca eksik kira yatırıldığını fark edince soluğu mahkemede aldı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Leicester City maçında direğe çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Leicester City maçında direğe çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Durumunun ciddi olduğu ve acilen ameliyata alındığı bildirilen golcü oyuncunun, son olarak yapay komaya alındığı açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın ev kadınları için emekliliği sağlayacak çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın ev kadınları için emekliliği sağlayacak çalışma yapıldığını söyledi.

Bakan Işıkhan, asgari ücrete ara zam sorusuna ise “konuşmak için daha çok erken” cevabını verdi.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurtalı protesto düzenlenmesi ve salon dışında yaşanan olaylarla 97 kişinin gözaltına alınması sonrasında Yıldız’ın geçmişte yaptığı skandal açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurtalı protesto düzenlenmesi ve salon dışında yaşanan olaylarla 97 kişinin gözaltına alınması sonrasında Yıldız’ın geçmişte yaptığı skandal açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Çocuk yaşta yapılan evlilikler hakkında konuşan Nureddin Yıldız “6 yaşında çocuk evlenebilir” demişti.

Erzurum’da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı.

Erzurum’da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı.

Dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış önce kentin yüksel bölgelerinde kar yağışına döndü, sonrasında ise kent merkezi beyaza büründü.

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Geçtiğimiz saatlerde Arabesk müziğin efsanelerinden Gökhan Güney hakkında "hastaneye kaldırıldı" haberleri çıkmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Arabesk müziğin efsanelerinden Gökhan Güney hakkında "hastaneye kaldırıldı" haberleri çıkmıştı.

Sağlık durumu hakkında endişe saçan Gökhan Güney hastaneden yaptığı paylaşımla son halini gösterdi ve sevenlerini bilgilendirdi.

Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu.

Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu.

Bu kez başrollerde İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya vardı. Balaban yarışmacı arkadaşını yaka paça tutup itti, yetmedi o sinirle sürükledi. Sonunda Acun Ilıcalı ile de bir gerilim yaşadı. İşte yarışmada yaşananlar...

Artık sosyal medyada öne çıkmak için sıradışı ya da garip bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte 19 yaşındaki bu genç de tam olarak bunu yaptı.

Artık sosyal medyada öne çıkmak için sıradışı ya da garip bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte 19 yaşındaki bu genç de tam olarak bunu yaptı.

“The Crooked King” olarak tanınan genç, tek taraflı spor videolarıyla binlerce takipçi kazandı. Kısa sürede fenomen haline gelen bu isim, kas yaparken vücut simetrisini bozdu. Sol trapez kası abartılı şekilde büyüyünce ortaya oldukça tuhaf bir görüntü çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon oldu. Sebebi ise dizi setindeki karmaşalardan kaynaklanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon oldu. Sebebi ise dizi setindeki karmaşalardan kaynaklanıyor.

3 sezondur Pembe karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun apar topar ölerek diziden çıkarılması zaten tepkilere yol açarken sevilen oyuncu, dizinin 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Söz konusu gelişmeler sette birtakım kaotik olayların yaşandığını düşündürürken şimdi de Nilay'ın annesi Sevtap'ı canlandıran Neslihan Yeldan'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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