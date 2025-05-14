14 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Sokak röportajlarıyla tanınan ve 'İlave TV' hesabının yöneticisi Arif Kocabıyık, 7 mayıs günü ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Uzun süredir Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelleme yapıldı.
İsrail ile Gazze arasında devam eden gerginlik, 2023 yılının Ekim ayından bu yana devam ediyor. Bu durum, tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor ve Filistin'e destek olmak amacıyla global çapta eylemler düzenleniyor.
Yıllar sonra podyuma dönen Ahu Yağtu, baş manken olarak fırtına estirdi.
Dünyanın çeşitli yerlerinden gelen araştırmacılar, Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı'nın derinliklerinde Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarını ararken yeni bir gelişme yaşandı.
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İkinci haftası İstanbul'un ev sahipliğinde, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenecek 2025 Milletler Ligi'nde bilet fiyatları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin eski Apo'su Sattar Tanrıöğen, 1.5 yıl önce kalp krizi geçirmiş, diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Show Tv ekranlarının iddialı dizilerinden biri olan Siyah Kalp dizisinin final yapacağı haberi netlik kazandı. Final tarihi üzerine sıkça fikir değişiklerinin yaşandığı dizide önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul'a sağanak yağış geri geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yerine kimin Meclis Başkanvekili olacağı merak ediliyor.
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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, bu kez setlerden değil, mahkeme salonlarından ses getirdi.
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ta forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı forvet Taiwo Awoniyi, Leicester City maçında direğe çarpmasının ardından hastaneye kaldırılmıştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlığın ev kadınları için emekliliği sağlayacak çalışma yapıldığını söyledi.
Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılan bir konferansa konuşmacı olarak katılan Nureddin Yıldız’a yumurtalı protesto düzenlenmesi ve salon dışında yaşanan olaylarla 97 kişinin gözaltına alınması sonrasında Yıldız’ın geçmişte yaptığı skandal açıklama sosyal medyada yeniden gündem oldu.
Erzurum’da mayıs aynın ortasında yağan kar herkesi şaşırttı.
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Geçtiğimiz saatlerde Arabesk müziğin efsanelerinden Gökhan Güney hakkında "hastaneye kaldırıldı" haberleri çıkmıştı.
Survivor'da sular durulmuyor. Yarışmada Almeda'nın ardından yeni bir şiddet olayı gündem oldu.
Artık sosyal medyada öne çıkmak için sıradışı ya da garip bir şeyler yapmak gerekiyor. İşte 19 yaşındaki bu genç de tam olarak bunu yaptı.
Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonu kaosun had safhaya ulaştığı bir sezon oldu. Sebebi ise dizi setindeki karmaşalardan kaynaklanıyor.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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